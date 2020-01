$1.5 millón en multas a Clare y Valdés, exdirectivos de FP

REGULACIóN

Los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés ocultaron información financiera y se les atribuye parte de la responsabilidad en las fallas administrativas que propiciaron el desfalco de 12 millones de dólares, cuando ellos estaban al frente de la empresa. Esta fue la conclusión a la que llegaron varias investigaciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), tras dos años de analizar la situación financiera y administrativa de la empresa. Esta se encuentra hoy en liquidación forzosa.Más de 10 resoluciones ha emitido el regulador el último mes. En una de ellas se le impone el pago de 500 mil dólares a Valdés por omitir, negar y retardar información sin causa justificada, además de proporcionar datos falsos a la SMV en el marco de un requerimiento escrito. Clare debe pagar otros 300 mil dólares por las mismas faltas. Esta no es la única sanción a los exdirectivos, quienes acusaban en todo momento a Mayte Pellegrini –exempleada de confianza de la casa de valores— de maquinar y ejecutar el fraude millonario en FP en 2012.Sumada a otra sanción de 380 mil dólares para Valdés y de 330 mil dólares a Clare, las caras visibles de la casa de valores tendrán que pagar 880 mil dólares y 630 mil dólares, respectivamente. Un total de 1.51 millón de dólares.Se desconocen los detalles de cada una de las investigaciones resueltas por la SMV. Por ley, estos documentos no pueden hacerse públicos hasta que termine el trámite legal, incluidas las apelaciones.Por ahora, la entidad ha publicado en su página web un resumen de cada proceso, el monto de las multas y la base legal considerada para fijar cada sanción. Se trata de multas inéditas para ejecutivos del mercado de valores panameño, pero hay que ver si podrán cobrarse en la práctica.Carlos Barsallo, excomisionado de valores, recuerda que el regulador carece de “jurisdicción coactiva”. Es decir, la fuerza legal para exigir el pago.Conforme las leyes panameñas, a la Dirección General de Ingresos le corresponde cobrar las multas. Sin embargo, no es fácil llegar a ese punto. Barsallo explica que las multas pueden ser reconsideradas, luego apeladas y enviarse posteriormente a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Eso toma tiempo, años la mayoría de los casos”, precisa el abogado.Parte del problema es que los implicados en este tipo de investigaciones, normalmente, no tienen bienes a su nombre que puedan ser embargados para el cobro. “Tienen carros de lujo, casas, pero nada a su nombre”, dice Barsallo. Valdés y Clare se han defendido en el proceso y no aceptan los cargos que se les imputan. Los dos empresarios lograron vender hace un año la casa de valores a Mendo Sampaio, un grupo brasileño desconocido en la plaza local y que compró una empresa que ni siquiera tenía licencia de operaciones.Luego de capitalizar la empresa –supuestamente con fondos propios– y de pactar la venta de FP, Clare y Valdés pretendieron deslindarse de la operación y del escándalo financiero que sacudía al mercado de valores.Sin embargo, su salida de ese mercado no los eximía de las faltas en las que incurrieron cuando todavía eran las caras visibles del negocio.Bajo su administración pasaron muchas cosas. La más recordada es la revelación de Pellegrini que vinculaba al expresidente Ricardo Martinelli con una supuesta cuenta secreta que se abrió para “manipular el mercado de valores”. En ese momento, el fraude en la casa de valores quedó minimizado por las serias acusaciones contra Martinelli, pero hoy vuelve al ojo de la tormenta.