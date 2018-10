Academia de Hollywood premia a 19 estudiantes de cine

Diecinueve estudiantes de cine tuvieron la oportunidad de dar "gracias a la academia" en la propia sede de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas el jueves por la noche.

Los ganadores de la 45ta entrega de los Premios de la Academia Estudiantiles son elegibles para competir por un Óscar en las categorías de cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental. Se unen a una estimada lista de agasajados previos que incluye a Pete Docter, Cary Fukunaga, Spike Lee, Trey Parker, Patricia Riggen y Robert Zemeckis.

Durante la presentación en el teatro Samuel L. Goldwyn, presentadores como el astro y coguionista de The Big Sick Kumail Nanjiani y la directora de Twilight Catherine Hardwicke presentaron una variedad fascinante de cortos sobre temas tan diversos.

Participaron setecientos miembros de la academia de cine con mil 582 propuestas de 400 escuelas (278 locales y 122 internacionales) para llegar a los ganadores finales, provenientes de países que incluyen China, India, Suiza, Mongolia y Francia. Entre otras categorías, se reconocieron producciones narrativas, documentales, animadas y alternativas.

Los ganadores tuvieron cada uno cinco minutos en el escenario del teatro, flanqueado por dos grandes estatuas del Óscar, para recibir sus premios y dar discursos de aceptación en los que le agradecieron a la academia, compañeros y padres.

"Mi mamá me dio tantos libros de niños para leer", dijo Hanna Kim, quien ganó la medalla de oro a la animación por su corto Raccoon and the Light. “Esos libros terminaron siendo mi principal inspiración y la razón por la cual hice esta película".

No todos los ganadores fueron adultos jóvenes. Mart Bira, quien recibió el premio al mejor documental internacional, señaló que a sus 45 años tiene "la misma edad que los Premios de la Academia Estudiantiles". Bira, directora del corto Nomadic Doctor, dijo que es la primera cineasta de Mongolia que recibe el galardón, algo de lo que se expresó "verdaderamente honrada".

Los Premios de la Academia Estudiantiles son una tradición que data de 1972 para ayudar a impulsar a talento emergente global en la industria del espectáculo. El año pasado dos ganadores terminaron siendo nominados al Óscar: Kevin Wilson Jr. por el cortometraje My Nephew Emmett, y Katja Benrath por Watu Wote/All of Us.