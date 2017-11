Actor Steven Seagal también es acusado de acoso sexual

La actriz estadounidense Portia de Rossi afirmó que el actor y productor estadounidense Steven Seagal trató de tener una relación sexual no consentida con ella, en la última acusación de acoso o abuso sexual contra un hombre célebre de Hollywood.

La actriz contó a través de su cuenta de Twitter cómo Seagal, que forjó su éxito en la década de 1990 con películas de acción como Alerta máxima o Above the law ( Nico en América Latina y Por encima de la ley en España), la había amenazado en una fecha no especificada durante una audición para actuar en una de sus películas. "Me dijo lo importante que era tener química fuera de la pantalla mientras me sentaba y se bajaba el cierre de sus pantalones de cuero", escribió el miércoles por la noche la actriz, conocida por sus papeles en las series Ally McBeal y Arrested Development, y por ser la esposa de la presentadora estrella Ellen DeGeneres.

Contactados por AFP, ni el abogado ni el gerente de la productora del actor, que actualmente tiene 65 años, respondieron.

El pasado viernes otra actriz, Julianna Margulies, contó en un programa de radio que fue acosada por Seagal hace casi 30 años en una habitación de un hotel en Nueva York.

Entonces una actriz joven, fue invitada una noche a la habitación de Steven Seagal para ensayar una escena. La asistente del actor, que había prometido estar presente durante el ensayo, finalmente no lo estuvo, explicó. "Salí sana y salva", dijo, pero "no sé cómo salí de esa habitación". "Grité para salir", contó, añadiendo que Seagal tenía un arma a la vista.

En octubre, otra actriz, Lisa Guerrero, contó a la revista Newsweek que Seagal le había pedido en 1996 que fuera a su casa para un "ensayo privado", que según dijo, no aceptó.

Estas acusaciones surgen en el contexto de la ola de acusaciones contra el archifamoso productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey, aunque Seagal ya había sido acusado de abuso sexual por la actriz Jenny McCarthy hace varios años.

Seagal fue demandado dos veces por acusaciones similares en 2001 y 2010. En el primer caso, el jurado no condenó al actor y en el segundo, la presunta víctima desistió de su acción.

El jueves también se conocieron en el sitio de The New York Times varios testimonios que acusan de exhibicionismo al humorista Louis C.K., desconocido en el ámbito internacional, pero célebre en Estados Unidos.

Seis veces galardonado con los Emmy Awards, el humorista fue acusado por cinco mujeres de haberse masturbado en su presencia o de haberles propuesto hacerlo.

La presentación este jueves de su última película I Love You, Daddy fue abruptamente cancelada y el cómico suspendió su participación en un programa de la cadena CBS.