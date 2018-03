Actriz de 'Sex and the City' se postula a gobernadora de Nueva York

La actriz Cynthia Nixon, famosa por su rol en la serie televisiva Sex and the City, se postulará como candidata a gobernadora del estado de Nueva York, presentando un reto para el actual gobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas de septiembre.

El anuncio de Nixon el lunes mediante Twitter abre el telón a una competencia entre una actriz liberal, lesbiana declarada y un gobernador que lleva dos períodos en el cargo, cuenta con 30 millones de dólares en fondos de campaña y podría estar albergando ambiciones presidenciales.

"Queremos que nuestro gobierno funcione. Que funcione la atención médica, que acabe el encarcelamiento masivo, que funcione el tren subterráneo", dijo Nixon en un video en que anuncia su candidatura.

"Estamos hartos de tantos políticos a quienes en vez de ocuparse del pueblo se ocupan de estar en los titulares y acumular poder".

La campaña de Nixon será cuesta arriba. Cuomo le lleva una ventaja de 66% contra 19% entre demócratas inscritos, y una ventaja similar entre personas que se describen como liberales, según una encuesta de Siena College.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xXpic.twitter.com/kYTvx6GZiD