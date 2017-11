Alejandro Sanz escucha emocionado el homenaje de sus amigos

En una noche para recordar, un Alejandro Sanz al borde de las lágrimas escuchó sus canciones en boca de sus amigos.

Natalia Lafourcade abrió con No es lo mismo, Juan Luis Guerra convirtió Desde cuando en bachata y Residente hizo su versión rap de Looking for Paradise.

David Bisbal, Mon Lafenrte y Rosalía entonaron El alma al aire, Mi soledad y yo y Cuando nadie me ve.

Desde su butaca el cantautor Sanz se emocionaba al escuchar los grandes éxitos de casi 30 años de carrera.

Se levantaba, los abrazaba, les aplaudía y hasta silbaba.

El español de 48 años fue distinguido el miércoles de noche como Personalidad del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación, y la fiesta, no televisada, no podía ser sino musical.

Amiga mía sonó en la voz de Luis Fonsi, La forma del corazón en la de Niña Pastori, mientras que Jesse y Joe lo deleitaron con Siempre de noche.

"Cuando era un niño tuve un sueño, después una guitarra, un acorde, un verso, un miedo, una necesidad, una canción y me puse a cantar".

Su discurso de agradecimiento tuvo la poesía que caracteriza todas sus canciones. "Debemos soñar en alto y soñar despiertos (...). Un sueño me trajo aquí y hoy aquel niño que fui donde quiera que esté le da las gracias a todos ustedes", añadió el ganador de 20 Grammy Latino y tres Grammy.