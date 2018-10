Andrea Bocelli canta con su hijo Matteo en nuevo disco

Los duetos de Andrea Bocelli con cantantes como Luciano Pavarotti, Céline Dion, Plácido Domingo y Sarah Brightman han emocionado a fanes de todo el mundo. Ahora, el compañero de canto del conocido tenor italiano es Matteo, uno de sus hijos.

“Espero que sea un momento agradable y especial para todos los que lo escuchan”, dijo Bocelli en una entrevista reciente con The Associated Press. Fall On Me, una canción que celebra el amor entre padre e hijo, es parte del álbum Si, que el tenor lanzó la semana pasada y que representa su primer disco con nuevas canciones en 14 años.

El dueto también forma parte de la película de Disney The Nutcracker and The Four Realms (El cascanueces y los cuatro reinos), que tiene como protagonistas a Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren y Eugenio Derbez, entre otros, y que se estrena el viernes.

Bocelli, de 60 años, y Matteo, de 21 años, han cantado muchas veces juntos en casa, destacó el tenor, así que grabar mano a mano o compartir un escenario no resultó raro para ellos. Matteo estudia música y de momento experimenta con la ópera, el pop y una combinación de ambos, dos géneros que su padre domina y que le hicieron famoso hace tres décadas.

“Matteo debe terminar sus estudios para ser considerado un cantante serio. Cuando uno va al doctor o a ver un abogado espera encontrarse con un profesional serio. Es lo mismo para los cantantes”, dijo Bocelli sentado en un sofá junto a su hijo en la habitación de un hotel en Manhattan. “Sin embargo, Matteo tiene algo que no se aprende”, agregó. “Tiene un don”.

¿Qué consejo le daría a su hijo para su futura carrera musical? “El mejor consejo que le puedo dar es a través del ejemplo. Él me ha visto trabajar desde que era un niño”, destacó.

Bocelli, que es ciego, ha vendido 85 millones de discos alrededor del mundo y ha cantado para papas, presidentes y realeza, y en eventos multitudinarios como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial. Uno de sus mayores éxitos fue Con te partirò, que grabó en 1995 con Brightman.

Matteo, que ya es más alto que su padre y ha trabajado como modelo, admitió que aún tiene un largo camino por recorrer. “Sé que para hacer realidad mi sueño aún debo estudiar mucho”, dijo. “Espero llegar a un nivel técnico vocal que sea suficiente para hacer un concierto”.

Grabado en la casa de Bocelli en Italia, Si incluye también duetos con la cantante británica Dua Lipa, el cantautor británico Ed Sheeran y la soprano rusa Aida Garifullina. Bocelli explicó que al hacer el álbum pensó en los inicios de su carrera, cuando tocaba el piano en bares. Dijo que tardó en sacar música nueva porque quería hacerlo con calma.