'Are You The One' regresa a MTV con una versión repotenciada

Are You The One? El match perfecto regresa para una segunda temporada con nuevos participantes y un premio más grande, pero también con más escenas de conflicto a lo largo de 60 capítulos.

En la primera temporada hubo 10 capítulos, pero gracias al éxito que tuvo se amplió a 60 y se pasó de 20 a 24 participantes.

“Van a poder ver lo de todo un día en nuestras vidas”, dijo Adolfo de la Fuente, un actor de 27 años que participa en este reality.

El premio del programa de la segunda temporada, que se estrena el lunes por MTV Latinoamérica, subió de 150 mil dólares a 200 mil dólares.

La condición para obtenerlo sigue siendo la misma: todos los participantes deben encontrar a su pareja perfecta.

Los capítulos fueron grabados a la orilla del mar en Troncoso, Brasil, con concursantes de Chile, Venezuela, Colombia y México.