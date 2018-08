Ariana Grande y Shawn Mendes actuarán en los premios MTV

Las estrellas pop Ariana Grande y Shawn Mendes estarán entre los artistas que se presentarán en los MTV Video Music Awards el próximo 20 de agosto, anunció este jueves 2 de agosto la cadena.

Al dar los nombres del primer grupo de apariciones para la transmisión en vivo desde Nueva York, MTV detalló que Grande interpretará God Is a Woman, la nueva canción más madura de la exestrella infantil de 25 años, acerca de los placeres del sexo. Los premios se llevarán a cabo tres días después de que Grande lance su cuarto álbum, Sweetener.

