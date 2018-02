Autor de 'Maze Runner' se disculpa tras acusaciones

El autor de Maze Runner, James Dashner, quien enfrenta acusaciones por una conducta sexual inapropiada, dijo que está “muy apenado” con aquellos “afectados”. “Me he tomado los últimos días para una introspección, para ver si he sido parte del problema y creo que lo he sido”, tuiteó el jueves.

“No respeté o comprendí por completo los límites y las dinámicas de poder. Puedo decir sinceramente que nunca tuve la intención de lastimar a otra persona. Pero con aquellos afectados estoy muy apenado. Estoy tomando todas y cada una de las críticas y acusaciones muy seriamente y buscaré asesoría y guía para atenderlas”.

Dashner, el autor de Thirteen Reasons Why, Jay Asher y otros populares escritores de libros para jóvenes fueron mencionados en varias ocasiones en comentarios recientes sobre violencia sexual en el sitio School Library Journal. Tanto Dashner como Asher fueron abandonados por sus agentes.

Asher ha negado las acusaciones por acoso, pero reconoció haber tenido relaciones extramaritales. La más reciente adaptación al cine de las multimillonarias novelas de Dashner de la serie “Maze Runner”, Maze Runner: The Death Cure, se estrenó el mes pasado.