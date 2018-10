Bad Bunny: 'Estamos ready pa’ lo que venga'

Bad Bunny se dio conocer apenas hace tres años lanzando música independiente en SoundCloud y ahora aparece en programas como The Tonight Show with Jimmy Fallon y comparte escenarios con estrellas como Cardi B.

El cantante puertorriqueño de trap y reggaetón interpretó el éxito No. 1 I Like It con la rapera y J Balvin el martes por la noche en los American Music Awards. “( Estoy) orgulloso, muy contento, agradecido con Dios, con la vida, con los fanáticos, con los latinos que me han apoyado y me han traído hasta aquí”, dijo Bad Bunny al llegar a la ceremonia en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

También se expresó extremadamente agradecido con Cardi B por permitirle ser parte de su hit. “Ella no sabía nada, los productores hicieron esta mezcla y cuando le enseñaron el tema final ella quedó encantada y nosotros agradecidos con la oportunidad de ella de aceptar y darnos esa oportunidad de poder expandir nuestro mercado y darnos a conocer quizás en otros lugares”, explicó. “Y en el mundo de acá que ella ahora mismo es de las artistas más grandes, orgullosos de ella también, representando a los latinos mundialmente. Así que contento, bien feliz, estamos bien”.

Aunque el intérprete de trap no habla mucho inglés, está emocionado y orgulloso del nuevo tipo de crossover que actualmente ve en la música. Mientras hace unos años artistas como Shakira y Ricky Martin conquistaron al mercado anglo cantando en inglés, ahora vemos a estrellas anglo cantando en español, como Beyoncé con J Balvin y Willy William en Mi gente.

“Estamos pegaos, estamos de moda”, dijo Bad Bunny sonriente. “Yo creo que cada vez los latinos son más y más en los Estados Unidos y ganan más terreno. Y cada vez tienen un papel, un rol, un puesto muy importante en lo que es la sociedad, la cultura en los Estados Unidos, y es una bendición que se dé todo esto. Yo creo que son años de lucha, de sacrificio, de trabajo y ahora se están viendo los resultados y va a seguir creciendo la ola, el impacto va a ser mayor así que con todo, ‘ready’ (listo) pa’ lo que venga”.

Como uno de los astros de la música latina de más rápido ascenso, Bad Bunny ha logrado llenar estadios con su gira La nueva religión, pero el fuerte ritmo de trabajo llegó a afectarle la salud. Hace menos de dos semanas el rapero de 24 años tuvo que posponer dos conciertos debido a que estaba sufriendo unos dolores fuertes.

“Gracias a Dios ya estamos bien”, confirmó el artista, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. “Un par de achaques. Ya estamos entrando en los 25 y no sé cuándo es que empieza la vejez, pero ya (necesito) hacer ejercicio, comer bien, dormir. Cosas normales que hay que hacer y a veces a uno se le olvida por el ajetreo del trabajo, los conciertos, el estudio, y tuve como que un desgaste físico. Pero ya estamos recuperándonos gracias a Dios y estamos ‘ready’ para más”.