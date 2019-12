Barbra Streisand irá a los Tony por primera vez desde 1970

ESTADOS UNIDOS

Barbra Streisand estará en el escenario de los Premios Tony este mes, por primera vez en 46 años.

La cantante y actriz, quien estuvo nominada a los Tony en 1962 por I Can Get It for You Wholesale y en 1964 por Funny Girl no ha celebrado la noche de los Tony desde 1970 cuando ganó un Tony especial.

James Corden, galardonado con el Tony y presentador del programa The Late Late Show de CBS, debutará como presentador de los Tony el 12 de junio en el Teatro Beacon en Nueva York.

La ceremonia será televisada por CBS.

Otras estrellas que asistirán a la ceremonia son Oprah Winfrey, Cate Blanchett, Carole King, Audra McDonald, Saoirse Ronan, Patina Miller y Nathan Lane.

El astro de la comedia Steve Martin y la cantautora ganadora del Grammy Edie Brickell también estarán presentes.