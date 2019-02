La Berlinale da un salto con una fuerte selección de mujeres cineastas

El festival de cine de Berlín se abrirá el próximo jueves con más directoras que nunca, el estreno de Netflix en la competición oficial con una cinta de Isabel Coixet y un puñado de filmes latinoamericanos que exploran la homosexualidad.

Elisa y Marcela, de la consagrada directora española, será la única cinta iberoamericana que competirá por el Oso de Oro de la Berlinale. Coixet narra en su último filme la historia del primer matrimonio homosexual documentado en España, que se produjo en 1901 entre dos profesoras.

La directora de Cosas que nunca te dije y de la más reciente La librería es una de las siete cineastas en liza por el máximo galardón de un total de 17 (41%), un récord para este certamen que celebra su 69ª edición.

En comparación, Cannes contó el año pasado con 14% de películas dirigidas por mujeres en competición por la Palma de Oro y Venecia, menos de 5% aspirantes al León de Oro.

"Los debates del año pasado nos abrieron los ojos y cuando esto sucede, se toman otras decisiones", dijo a la AFP Dieter Kosslick, director de la Berlinale, en alusión al movimiento #MeToo y también al #TimesUp contra la discriminación de género en la industria del cine.

"Pero no lo habríamos hecho si las películas fueran malas", aseguró Kosslick, de 70 años, que dejará el cargo al final de esta edición, después de 18 años al frente.

En los dos últimos años, dos directoras se llevaron el Oso de Oro: la húngara Ildiko Enyedi ( On body and soul) y la rumana Adina Pintilie ( Touch me not).

Con Elisa y Marcela, el gigante estadounidense Netflix se estrena en la máxima competición del festival, que suele dar amplia cabida a filmes con tintes políticos o de temáticas sociales.

La plataforma en línea rompió moldes en la última edición de Venecia, cuando se alzó con el León de Oro con Roma, del mexicano Alfonso Cuarón.

En cambio, Cannes rechazó el año pasado incluir películas de Netflix para no penalizar las salas de cine en Francia.

"Es importante que los grandes festivales sigan defendiendo el cine", dijo Kosslick, pero a la vez "hay que buscar la manera de coexistir, como hicieron el cine y la televisión".

El jurado de la Berlinale estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche y entre sus miembros destaca el oscarizado cineasta chileno Sebastián Lelio ("Gloria", "Una mujer fantástica").

Por el Oso de Oro también competirán entre otras The kindness of strangers, ambientada en Nueva York y dirigida por la danesa Lone Scherfig, así como Grace à Dieu, del francés François Ozon, sobre la historia real de un cura procesado en Francia por haber abusado sexualmente de niños.

La legendaria actriz francesa Catherine Deneuve, por el filme L'adieu à la nuit, el británico Christian Bale por Vice, y su compatriota Diane Kruger por T he Operative, son las principales estrellas que desfilarán por la alfombra roja, aunque no optarán a ningún premio.

Igualmente fuera de competición, se estrenará Marighella, ópera prima del actor brasileño Wagner Moura, célebre por su rol de Pablo Escobar en la serie Narcos, de Netflix, y a punto de convertirse en uno de los protagonistas de la próxima película de Brian de Palma Sweet vengeance, rodada en Uruguay.

Moura rescata los cinco años de resistencia del guerrillero Carlos Marighella contra el régimen militar de Brasil, antes de su asesinato en 1969. Su papel está interpretado por el cantante y actor Seu Jorge ("Ciudad de Dios", "Vida acuática").

En las secciones paralelas, destacan varios filmes latinoamericanos que abordan temáticas como la homosexualidad y el transgénero, como Temblores, del guatemalteco Jayro Bustamante, Greta, del brasileño Armando Praça y el documental de la chilena Joanna Reposi sobre el artista Pedro Lemebel.

Brasil tiene además una fuerte presencia en la segunda sección del festival, Panorama, con tres películas y dos documentales, entre estos Estou me guardando para quando o carnaval chegar, de Marcelo Gomes.