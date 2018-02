'Black Panther' suma $25 millones en día de estreno

Black Panther se encamina a tener un gran fin de semana en la taquilla norteamericana. The Walt Disney Co. estimó el viernes que la cinta de superhéroes sumó $25.2 millones en sus funciones de preestreno.

Este es el segundo mejor preestreno para una película de Marvel Studios detrás de Avengers: Age of Ultron, que sumó $27.6 millones y el mejor para febrero.

