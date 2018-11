'Breaking Bad' vuelve como una película, con o sin Bryan Cranston

La serie de culto Breaking Bad se convertirá en una película, dijo el miércoles el actor estadounidense Bryan Cranston, quien encarnó a su héroe Walter White, sin especificar si será de aventura.

Emitida de 2008 a 2013 por el canal de cable AMC, Breaking Bad es considerada como una de las mejores series de la historia de la televisión estadounidense.

En solo cinco temporadas, ganó 16 premios de la televisión Emmy, así como dos globos de oro.

"Honestamente, no he leído el guión", dijo Cranston, de 62 años, al programa de radio The Dan Patrick Show. "Entonces la pregunta es si Walter White estará o no en esta película", agregó.

El actor aseguró que estaría "absolutamente" listo para asumir el papel de profesor convertido en un fabricante de droga si el creador de la serie y director de la película, Vince Gilligan, se lo propusiera.

"Si Vince Gilligan me pide que haga eso, por supuesto", dijo. "Es un genio".

"Estoy emocionado porque es Breaking Bad", continuó. "Ha sido el período más grande de mi vida profesional. Y estoy impaciente por ver a estas personas nuevamente, incluso si es solo para una visita".

Cranston, nominado a los Oscar por su papel en Trumbo (2015), dijo que la futura película analizará más detenidamente "al menos dos personajes que no habían completado su recorrido" en la serie.

"Hay muchas personas que querían terminar algunas historias sin inacabadas" al final de los 62 episodios de la serie, dijo.

Según varios medios estadounidenses, el título provisorio de la película es Greenbrier.

Consultado sobre el filme, el organismo responsable del cine en el estado de Nuevo México confirmó que el rodaje de una película llamada Greenbrier y producida por el estudio Sony comenzaría a mediados de noviembre y terminaría en febrero.

La serie Breaking Bad fue filmada en Nuevo México, principalmente en Albuquerque y sus alrededores.