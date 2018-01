Bruno Mars el gran triunfador de los Grammy

Bruno Mars tuvo una noche de oro el domingo en los Grammy, cuando ganó los seis premios a los que estaba nominado por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado en los 90 2 4K Magic.

Mars se alzó con los premios al álbum del año, grabación del año por el tema homónimo del disco, y canción del año por su éxito No. 1 That's What I Like.

"Ay Dios mío. Muchísimas gracias chicos. Guao", dijo Mars en el Madison Square Garden en Nueva York. "Me gustaría dedicarle este premio a (compositores como Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam y Terry Lewis)". Mars ha ganado en su carrera 11 premios Grammy.

Jay-Z, quien encabezaba la lista de nominados con ocho menciones, se fue con las manos vacías. Perdió en las categorías de rap ante Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco trofeos, incluyendo a mejor álbum de rap por DAMN y mejor canción de rap por HUMBLE.

Tiene un total de 12 Grammys. "Esto es especial. Hay muchos tipos en este edificio que todavía idolatro hoy", expresó Lamar, mencionando a Jay-Z, Nas y Diddy como inspiraciones. Al final, cerró diciendo "Jay a presidente".

Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bailarines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompañado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo chistes en medio del número musical.

En un momento, bailarines vestidos de rojo fueron derribados mientras él rapeaba, volviendo después a la vida mientras ardían llamas de fuego en el número de seis minutos.

Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a bailar al Madison Square Garden con su megaéxito Despacito, que estaba nominado a canción y grabación del año, además de mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Acompañados por un gran cuerpo de baile, y con una breve participación de la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera, los astros boricuas encendieron el Madison Square Garden, donde algunos miembros de la audiencia los filmaron con sus celulares mientras cantaban desde sus asientos.

Pero la actuación más emotiva fue sin duda la de Kesha, quien ofreció una interpretación apasionada de la canción nominada Praying con la ayuda de mujeres poderosas detrás de ella, incluyendo del coro Resistance Revival.

La acompañaron Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andra Day y Bebe Rexha. Vestidas de blanco, se ganaron al público y se abrazaron al final de la canción mientras algunos miembros de la audiencia, como Hailee Steinfeld, lloraban.

LISTA DE LOS GANADORES

Álbum del año: 24K Magic, Bruno Mars.

Grabación del año: 24K Magic, Bruno Mars.

Canción del año (premio a los compositores): That’s What I Like, Bruno Mars.

Mejor artista nuevo: Alessia Cara.

Mejor interpretación pop solista: Shape of You, Ed Sheeran.

Mejor interpretación pop dúo/grupo: Feel It Still, Portugal. The Man.

Mejor álbum pop vocal: Divide, Ed Sheeran.

Mejor álbum dance/electrónico: 3-D The Catalogue, Kraftwerk.

Mejor álbum pop vocal tradicional: Tony Bennett Celebrates 90, varios artistas.

Mejor interpretación de rock: You Want It Darker, Leonard Cohen.

Mejor canción de rock: Run, Foo Fighters.

Mejor álbum de rock: A Deeper Understanding, The War On Drugs.

Mejor álbum de música alternativa: Sleep Well Beast, The National.

Mejor interpretación de R&B: That’s What I Like, Bruno Mars.

Mejor canción de R&B: That’s What I Like, Bruno Mars.

Mejor álbum de R&B: 24K Magic, Bruno Mars.

Mejor álbum urbano contemporáneo: Starboy, The Weeknd.

Mejor interpretación de rap: Humble Kendrick Lamar.

Mejor interpretación rap/cantada: Loyalty, Kendrick Lamar con Rihanna.

Mejor canción de rap: Humble, Kendrick Lamar.

Mejor álbum de rap: Damn, Kendrick Lamar.

Mejor álbum country: From A Room: Volume 1, Chris Stapleton.

Mejor álbum de pop latino: El Dorado, Shakira.

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: Residente, Residente.

Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: Arriero somos. Versiones acústicas, Aida Cuevas.

Mejor álbum tropical latino: Salsa Big Band, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

Mejor álbum de latin jazz: Jazz Tango, Pablo Ziegler Trio.

Mejor álbum de jazz vocal: Dreams And Daggers, Cecile McLorin Salvant.

Mejor álbum de jazz instrumental: Rebirth, Billy Childs.

Mejor composición instrumental: Arturo O’Farrill, Three Revolutions.

Mejor banda sonora: La La Land.

Canción compuesta para un medio audiovisual: How Far I’ll Go, Lin-Manuel Miranda.

Mejor diseño de empaque (EMPATE): El Orisha de la Rosa, Claudio Roncoli y Cactus Taller, directores de arte (Magín Díaz) y Pure Comedy (Deuxe Edition), Sasha Barr, Ed Steed y Josh Tillman, directores de arte (Father John Misty).

Mejor álbum hablado: The Princess Diarist - Carrie Fisher.

Productor del año, no clásico: Greg Kurstin.

Mejor video musical: Humble, Kendrick Lamar.