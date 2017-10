Cindy Crawford respalda a su hija que debutó como modelo

Cindy Crawford dice que le preocupa más que su hija de 16 años maneje que modele.

La hija de Crawford, Kaia Gerber, debutó la semana pasada en la Semana de la Moda en Nueva York.

Su hijo, Presley Gerber, también es modelo.

"Mi hija tiene licencia de conducir. Me preocupa mucho más que ella maneje sola que entre al mundo del modelaje”, le dijo Crawford a The Associated Press en una entrevista en un evento caritativo cerca de Detroit.

“Lo bueno para mis hijos es que yo sé mucho sobre el mundo. Siento que ¿quién mejor que yo para guiarles?”.

Crawford dice que entiende que es inevitable que Kaia Gerber entrase a mundo del modelaje.

Gerber tiene un gran parecido a su madre, que tiene 51 años.

"De cierta manera, me habría gustado que esperase uno o dos año. Pero tiene 16 años. Es la edad que yo tenía cuando comencé, joven, pero en la moda es la edad normal", dijo Crawford.

Gerber ya ha causado sensación en la pasarela luciendo piezas de importantes diseñadores, incluyendo Versace.

En la Semana de la Moda en Milán en septiembre, Donatella Versace organizó un tributo a su hermano, Gianni Versace, 20 años después de su asesinato en Miami.

El espectáculo reunió a las supermodelos a cuyo estrellato contribuyó Versace -Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Helena Christensen y Crawford-. Pero también tuvo una nueva generación de modelos, como Gigi y Bella Hadid, Kendall Jenner y Gerber.

"No sabía que mi hija iba a estar en ese desfile”, dijo Crawford.

“A las modelos no las llaman sino hasta un día o dos antes. Y finalmente Kaia se enteró y me dijo: ‘¿Sabes que voy a estar en ese desfile?’”.

"Me dijo: ‘Un momento, ‘¿vamos a tener que desfilar juntas?’ Yo le dije. ‘No. Yo no quiero desfilar contigo. Quiero desfilar con las mujeres de mi edad. Tú desfila con las muchachas de tu edad’”.