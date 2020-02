'Ciudadano Kane' y otras películas de antaño regresan a la cartelera panameña

CINE

En medio de la siempre agitada temporada de estrenos taquilleros, un puñado de películas clásicas y de culto se convierten en la alternativa de quienes dan una mirada a la cartelera de cine panameña.

Resulta que títulos como Ciudadano Kane (1941), E.T. El Extraterrestre (1982) y El silencio de los inocentes (1991) estarán por unos días en la gran pantalla local como parte de la V Temporada de Clásicos que organiza Cinemark de Multicentro.

El silencio de los inocentes, la última producción en acaparar los cinco principales premios Oscar (mejor película, mejor guion adaptado, mejor director, mejor actor y mejor actriz), puso en marcha el nuevo ciclo con exhibiciones el pasado 4 y 5 de julio y hoy será su último día en la cartelera.

Le seguirá la ópera prima de Orson Welles, Ciudadano Kane (el 11, 12 y 15 de julio), considerada como una de las mejores películas de la historia del cine.

También formarán parte del ciclo las películas Carrie (1976), que se proyectará el 18, 19 y 22 de julio; E.T. El Extraterrestre, el 25, 26 y 29 de julio; El club de los cinco (1985) el 1, 2 y 5 de agosto; y Top Gun (1986), el 8, 9 y 12 de agosto.

La asistencia a las tandas del cine del recuerdo han ido creciendo al punto que ya van cinco temporadas de la actividad, afirma Ailed Villalobos, marketing manager de Cinemark.

Las temporadas de clásicos e historias de culto empezaron desde finales de 2014 con Breakfast at Tiffany’s, Back to the Future, Pulp Fiction, Taxi Driver, Grease y La naranja mecánica.

El Padrino I y II, El resplandor, Ghostbusters, Una Eva y dos Adanes, The Searchers, Ghost, Casablanca, Rocky, Mujer bonita y El exorcista son otras películas de antaño que han pasado recientemente por las salas.