Cofundador de Guess se aparta de la empresa tras denuncias sexuales

Paul Marciano, cofundador del gigante de la moda Guess, renunció a sus responsabilidades en la empresa luego que la modelo Kate Upton lo acusara de haber tocado sus senos y besado por la fuerza, según un comunicado del martes.

El franco-estadounidense de 65 años, que además era presidente y director creativo de la firma desde 2015, rechaza estos señalamientos, pero la junta directiva de la empresa ordenó una investigación con una firma de abogados externa.

"La junta directiva acordó que el señor Marciano deje sus responsabilidades diarias en la empresa, sin pago, hasta que se complete la investigación", indicó Guess en el comunicado.

Marciano, que cofundó Guess en 1981, dijo a la compañía que recibiría su "total cooperación". Tras el anuncio, las acciones de Guess en la bolsa cayeron 3.8% en Wall Street.

Upton, que alguna vez fue la cara de la marca, acusó primero a Marciano por Twitter, antes de ofrecer detalles en una entrevista con la revista Time. Las acusaciones surgen en medio de la ola de escándalos sexuales en Hollywood, que dio vida al movimiento MeToo que ahora se extiende a la industria de la moda.

La modelo de 25 años dijo a Time que después de una sesión de fotos en ropa interior en 2010, Marciano "agarró por la fuerza mis senos y los comenzó a sentir, jugar con ellos de hecho". Luego que lo empujó en rechazo, dijo que la continuó tocando "en una forma dominante y agresiva" y que en un momento "agarró la parte de atrás de mi cuello para que no pudiera moverme y comenzó a besarme la cara y el cuello".

"Al día siguiente me informaron que fui despedida. Alguien llamó a mi agencia y dijo que había engordado y que no me necesitarían más en el set", indicó. Upton está casada con el lanzador estrella de los Astros de Houston Justin Verlander, y es famosa por sus fotografías en traje da baño en Sports Illustrated.