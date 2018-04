El 'dj' sueco Avicii muere a los 28 años

Avicii, uno de los dj más exitosos del mundo, que contribuyó al éxito global de la música electrónica, murió este viernes 20 de abril en Omán, a los 28 años, dijo su representante. El sueco, cuyo nombre real era Tim Bergling, visitaba la capital de Omán, Mascate.

Avicii era uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance, capaz de presentar giras en arenas. Ganó dos premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy.

Su mayor éxito era Le7els. Su muerte surge días después de que fuera nominado a un premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP Avicii (01).

Otros de sus éxitos son Wake Me Up!, The Days y You Make Me.

En septiembre de 2017 lanzó 'Lonely Together' con la participación especial de la cantante británica Rita Ora.