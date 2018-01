Demandan por $5 millones al magnate del rap Simmons por violación

Una aspirante a cineasta demandó por $5 millones al magnate del rap Russell Simmons por presunta violación, e instó a la industria musical a hacer un mea culpa del maltrato a las mujeres.

Jennifer Jarosik dice que Simmons la violó en agosto de 2016, es la octava mujer en acusar públicamente a la leyenda del hip hop de mal comportamiento, pero parece ser la primera en emprender acciones legales, y la mayoría de los casos reportados ocurrieron en años anteriores.

La mujer de 37 años dijo que se hizo amiga de Simmons porque compartían intereses como el yoga, la meditación y el veganismo, áreas con las que Simmons había estado estrechamente vinculado desde que abandonó la producción musical.

Jarosik dijo que Simmons se ofreció para apoyar una película en la que estaba trabajando y la invitó a su casa en Los Ángeles, donde en lugar de discutir el proyecto le propuso tener sexo. Después de que ella se negó, Simmons la tiró en la cama y la golpeó, y luego "se abalanzó sobre ella mientras todavía estaba en estado de shock y miedo, y procedió a violarla", según la demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles.

Jarosik pide un juicio con jurado y una indemnización de $5 millones, entre otras cosas por tratamientos de angustia emocional y depresión a los que ha tenido que someterse como consecuencia, según dijo, de la violación. Jarosik manifestó tener la esperanza de que con la demanda, la industria del hip hop "reconozca que la arraigada historia de la misoginia y la discriminación de las mujeres en la industria de la música tiene que llegar a su fin, ahora".

Simmons, de 60 años, no respondió de inmediato a la demanda. En diciembre, después de que The New York Times entrevistó a mujeres que dijeron que él tenía un patrón de abuso sexual de mujeres jóvenes en la industria, emitió una declaración en la que negó "vehementemente" todas las acusaciones.

El magnate renunció a todas sus responsabilidades comerciales después de que surgieron las primeras denuncias, diciendo que apoyaba el movimiento MeToo de mujeres que denuncian el acoso y el abuso sexual. "He aceptado que puedo y debería ensuciarme las manos si eso significa presenciar el nacimiento de una nueva conciencia sobre las mujeres", dijo en diciembre.

Simmons fue una figura enormemente influyente en la popularización del hip hop con su sello Def Jam, que lanzó a raperos como Beastie Boys, LL Cool J y Public Enemy al gran público estadounidense. A diferencia de muchas figuras del rap, Simmons hasta hace poco tenía una imagen pública comparativamente limpia, ya que practica el yoga y defiende los derechos de los animales.