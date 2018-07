Demi Lovato relató con sinceridad su recuperación y recaída

Mientras que la mayoría de las celebridades tienden a ocultar sus problemas con las drogas y la depresión, Demi Lovato no sólo reconoció tenerlos, lo ha compartido con el mundo. Lovato ha sido un libro abierto desde que anunció en 2010 que ingresaría a rehabilitación para atender sus problemas alimenticios, mutilaciones y otros asuntos.

En los ocho años subsecuentes se ha convertido en un modelo a seguir y una estrella pop con exitosas canciones y álbumes que van de lo juguetón a lo serio con un contenido lírico sobre sus batallas contra las drogas y el alcohol.

“Ha encontrado un enorme éxito al abordar esos asuntos y no solo al hablar de ellos cuando están frescos, sino al seguir hablando de ellos cuando ha estado sobria por años. Siempre lo mantiene al frente ... y le muestra a la gente que está bien ser abiertos al respecto de los problemas ya sean de salud mental, abuso de substancias o aceptación del cuerpo”, dijo Jason Lipshutz, director editorial en Billboard.

"Al abrirse para compartir su ser le ha dado una señal a mucha gente, ya sean jóvenes escuchas o adultos, sobre que pueden hacer lo mismo”. “Obviamente tiene una voz increíble, algunos ganchos geniales y muchos sencillos exitosos, pero creo que la gente realmente conecta con esa apertura”, agregó.

El representante de Lovato dijo el martes que la cantante de 25 años estaba despierta y recuperándose con su familia tras ser hospitalizada, según reportes, por una sobredosis. El incidente surgió un mes después de que lanzó una nueva canción titulada Sober en la que indicaba que había recaído tras seis años sobria.

Lovato ha relatado su vida y sus batallas a lo largo de los años, de su bisexualidad a ser hostigada cuando era niña a sufrir depresión. Ha dicho que ha usado cocaína antes de las entrevistas y bebido alcohol en las mañanas de una botella de refresco para ocultarlo. Esta honestidad le ha ayudado a convertirse en un modelo para jóvenes que también pueden tener problemas con drogas.

La actriz Lili Reinhart, de la exitosa serie de CW Riverdale, dijo que admiraba a Lovato. “Cuando tenía 14 años era mi ídolo por la manera en la que hablaba tan abiertamente sobre la salud mental. Y ahora sigue inspirando a miles de hombres y mujeres jóvenes con sus mensajes sobre la aceptación del cuerpo”, tuiteó la actriz de 21 años el martes.

En su documental de YouTube, Demi Lovato, Simply Complicated, Lovato dijo que en algún momento idolatró a Amy Winehouse, cuyo séptimo aniversario luctuoso se cumplió el lunes. Winehouse tenía 27 años al morir.

“Quería ser tan delgada como ella”, dijo Lovato en la película estrenada el año pasado. “Quería cantar como ella, quería ser simplemente como ella”. Los últimos dos años han sido los más importantes en la música para Lovato. Su atrevida y pegajosa canción pop Sorry Not Sorry se convirtió en el mayor éxito de su carrera, al legar al sexto puesto en la lista Hot 100 de Billboard.

Su álbum Confident compitió en la categoría de mejor álbum pop vocal en los Grammy en 2017. Al mismo tiempo Lovato fue elogiada y cosechó más éxitos por sus colaboraciones con artistas como Luis Fonsi en Échame la culpa o Cheat Codes en No promises y Clean Bandit en Solo, cuya versión en español también corrió a cargo de Lovato, quien tiene ascendencia mexicana. Pero su más reciente lanzamiento, “Sober”, era preocupante pues Lovato había estado sobria por seis años. “Ya no estoy sobria”, canta. “Lamento que esté aquí de nuevo, les prometo que buscaré ayuda/no era mi intención, lo lamento por mí”.

Lovato comenzó su carrera como estrella infantil en Barney & Friends, después alcanzó la fama en el programa de Disney Channel Camp Rock y la serie Sonny with a Chance. No regresó a la tercera temporada de Sonny después de entrar en rehabilitación en 2010, y dejar una gira internacional con los Jonas Brothers.

Reemergió con el álbum Unbroken en 2011, en el que detallaba su recuperación en la balada Skyscraper. Más canciones como esa llegaron después mientras Lovato recorría el mundo de gira y alcanzaba nuevas alturas en las listas pop.