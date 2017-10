Denuncian por acoso sexual al director James Toback

Más de tres decenas de mujeres denunciaron por acoso sexual al escritor y director de cine James Toback, quien recibió una nominación al Óscar por escribir Bugsy, de acuerdo con un informe publicado este domingo 22 de octubre en Los Ángeles Times.

En el informe, muchas de las 38 mujeres alegan que Toback se les acercó en las calles de la ciudad de Nueva York y les prometió el estrellato.

Sus reuniones a menudo terminaban con preguntas sexuales y Toback masturbándose frente a ellas, de acuerdo con los relatos.

Toback negó las acusaciones a The Los Angeles Times. El cineasta no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El informe se conoce días después de que más de 40 mujeres acusaran al productor Harvey Weinstein, de 65 años, de acoso o abuso sexual.