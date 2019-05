Drake rompe récord de Taylor Swift en los Premios Billboard

Aún faltan dos semanas para el Día de las Madres, pero el astro del rap Drake honró a la suya al alzarse con el máximo honor en los Premios Billboard de la Música 2019 y romper de paso el récord de victorias de Taylor Swift.

Drake expresó su amor por su progenitora cuando recogió el premio al artista del año, superando a Cardi B, Ariana Grande, Post Malone y Travis Scott. Ganó 12 galardones el miércoles en Las Vegas, llevando su total a 27 (Swift tiene 23). Miró hacia arriba mientras sostenía el trofeo, y entonces dijo: "Sólo quiero agradecerle a mi mamá por su incansable esfuerzo en mi vida".

"Quiero agradecerte mamá por todas las veces que me llevaste a las clases de piano. Todas las veces que me llevaste al básquetbol y al hockey, que claramente no funcionaron. Todas las veces que me llevaste a 'Degrassi'. No importa cuánto tiempo me tomó darme cuenta qué quería hacer, tú siempre estuviste ahí para llevarme, y ahora estamos en tremendo viaje", dijo Drake.

La familia fue un tema presente durante la ceremonia de tres horas, que se transmitió en vivo por la cadena NBC y tuvo a Kelly Clarkson como anfitriona.

El esposo de Ciara, el jugador de la NFL Russell Wilson, y su pequeño hijo, bailaron mientras ella cantaba en el escenario, mientras que Nick y Joe Jonas les dieron besos a Priyanka Chopra y Sophie Turner cuando cantaron entre el público antes de subir a la tarima.

Brendon Urie de Panic! at the Disco miró a sus padres al recibir el premio a la mejor canción de rock, y citó el nombre de su más reciente éxito “Hey look Ma, I made it!” (Mira ma, ¡lo logré!), que además interpretó en la gala.

Los mellizos de Mariah Carey la vitorearon mientras cantaba un popurrí de sus éxitos y aceptaba el Premio Ícono en reconocimiento a su destacada trayectoria.

La cantante recibió el trofeo de manos de Jennifer Hudson, y como toda una diva tiró su pañuelo al piso tras secarse las lágrimas.

"Sin entrar en todo el drama, los altibajos de mi carrera... supongo que siempre me sentí como una forastera, alguien que no encajaba realmente en ninguna parte, y todavía me siendo como esa niña interracial perdida que tuvo la osadía de creer que podría tener éxito en algo en este mundo. Pero, y esto es verdad, lo creí porque tenía que creerlo”, dijo mientras el público la ovacionaba. “La verdad es que dediqué mi vida a la música _ mi salvadora _ y a mis fans".

Cardi B, la máxima nominada de la noche con 21 candidaturas, se besó con su esposo Offset en la alfombra roja y se sentó a su lado en el recinto. Ganó en total seis premios, incluyendo mejor canción de rap por "I Like It" con Bad Bunny y J Balvin, y mejor canción del Hot 100 por “Girls Like You” con Maroon 5.

“Recuerdo cuando Maroon 5 me invitó a hacer esta canción. Le dije, ‘hermano, tengo cinco meses de embarazo, ni siquiera puedo respirar’. Pero este tema ha sido increíble para mí. Pensé, ‘ay, esta canción va a ser un éxito’. Y ahora se la canto a mi hija porque ella es la chica que yo necesitaba”, expresó haciendo alusión a la letra del tema.

Bad Bunny y Balvin, quienes no estuvieron presentes, no fueron los únicos ganadores hispanos. En un comunicado difundido al final de la ceremonia se anunciaron premios que incluyeron mejor artista latino y mejor álbum latino, ambos para Ozuna, por el disco “Aura”; así como mejor canción latina, que fue para “Te boté”, de Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

Drake y Cardi B, quienes recibieron múltiples galardones durante la transmisión en vivo, usaron sus respectivos discursos para promover el amor y el aprecio por sus pares en la industria de la música.

Otros, también, diseminaron su energía positiva. Al ganar Imagine Dragons el premio al mejor artista de rock, el líder de la banda, Dan Reynolds, aprovechó el podio para resaltar los peligros de la terapia de conversión para los jóvenes LGBTQ y recibió un efusivo aplauso. Tyler Hubbard, de Florida Georgia Line, se hizo eco al decir cuando el grupo ganó mejor canción country que "en consonancia con el espíritu de verdad expresado por tantos artistas talentosos, creo que deberíamos decir una verdad".

"Como artistas llegamos a vivir muchas cosas increíbles, pero en mi opinión, al final del día eso no sirve de nada si uno no aprovecha mejor su plataforma... para diseminar amor, para ayudar a los necesitados, para ser una luz para su comunidad", señaló.

Swift inauguró el espectáculo trayendo a la vida su nuevo video musical en una colorida y deslumbrante interpretación de su canción “ME!” Estaba acompañada por bailarines en trajes de tonos pastel y su invitado, Brendon Urie, descendió del techo con una sombrilla. Una banda de marcha le dio la bienvenida.

Madonna, con un parche en el ojo, cantó con el colombiano Maluma su tema “Medellín”, pero fue la artista cristiana Lauren Daigle quien más se lució al entonar "You Say" en un número tranquilo y a la vez fuerte y poderoso junto a tres coristas y un pianista.

BTS, que actuó con Halsey, también tuvo una gran noche. En los Premios Billboard y los American Music Awards, la banda de K-pop había sido honrada sólo por su desempeño en redes sociales, pero el miércoles se alzó con el Billboard al mejor dúo o grupo, superando a grupos laureados con premios Grammy como Maroon 5, Imagine Dragons y Dan + Shay.

“Todavía no puedo creer que estemos aquí en el escenario con tantos grandes artistas”, dijo RM mientras sus fans gritaban con fuerza. “Somos los mismos chicos de hace seis años, todavía tenemos los mismos sueños... las mismas ideas. Permítannos seguir soñando”.

¿Una ganadora improbable en los Billboard? La actriz de “Game of Thrones” Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark en la serie de HBO, donde brilló con fuerza en el episodio más reciente.

"Un reconocimiento a Arya Stark por su trabajo de la semana pasada", dijo Drake en el escenario al recibir uno de sus premios.