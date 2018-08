Drake lanza vídeo lleno de cameos de 'In My Feelings'

Las celebridades abundan mientras Drake pasea por las calles de Nueva Orleans en su vídeo de In My Feelings. El reto de redes sociales asociado con la canción se incluye en el clip, que fue lanzado el jueves.

La La Anthony hace el papel de la chica que le gusta a Drake y Phylicia Rashad, antigua estrella de The Cosby Show, de la madre de ésta. El comediante Shiggy, quien creó el reto de la canción, interpreta el baile viral a lo largo del vídeo.

También hacen cameos Will Smith, Big Freedia y los fabulosos cinco de Queer Eye. "In My Feelings" es parte del quinto álbum de estudio de Drake, Scorpion.