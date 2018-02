Ed Sheeran frente a la sensación Dua Lipa en los premios Brits

El cantante británico Ed Sheeran, rodillo de ventas y gran estrella mundial, libró el miércoles por la noche una batalla por los premios británicos Brit frente a la nueva sensación del R'n'B Dua Lipa.

El disco Divide del guitarrista y cantante de 27 años compite por el premio de Mejor álbum británico con la londinense de 22 años Dua Lipa, además de Stormzy, Rag'n'Bone Man y J Hus.

En la categoría de mejor artista masculino británico Sheeran competirá con Liam Gallagher (ex Oasis), Stormzy, Loyle Carner y Rag'n'Bone Man. Ed Sheeran opta además a los premios a mejor videoclip y mejor canción británica por su tema Shape of you.

En enero, ya obtuvo el Grammy al Mejor disco de pop vocal, imponiéndose a Lady Gaga o Coldplay, y el de Mejor interpretación pop individual por "Shape of You". Tras años de tocar en la calle y en bares, Ed Sheeran saltó a la fama en 2014 con su canción Thinking Out Loud.

"Divide" batió récords en la plataforma de música en línea Spotify, con 57 millones de audiciones el primer día. Por su parte, Dua Lipa, una de las pocas artistas en haber superado los mil millones de visionados en YouTube con su canción New Rules, domina en número de candidaturas: cinco, entre ellas la de Mejor artista femenina británica, junto a Paloma Faith, Kate Tempest, Jessie Ware y Laura Marling.

Nacida en Londres de padres albanokosovares, Dua Lipa fue modelo antes de lanzarse al mundo de la música. Lanzado a mediados de 2017, su disco Dua Lipa recibió buenas críticas, y la revista especializada británica NME destacó la calidad de su voz y su madurez artística pese a su juventud.