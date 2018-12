Estrellas de cine son nominadas a los Globos de Oro por su trabajo en la TV

Incluso los Globos de Oro pueden sucumbir al encanto de las estrellas de cine que se adentran en el mundo de la televisión.

Julia Roberts, Amy Adams, Jim Carrey y Michael Douglas fueron algunos de los nominados anunciados el jueves para los premios de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que se entregarán el próximo mes. Pero no todos pasaron el corte, Emma Stone y Jonah Hill de la serie Maniac de Netflix quedaron fuera de las nominaciones.

Otra de las desairadas fue This Is Us uno de los pocos programas de las cadenas tradicionales que ha conseguido premios y respeto en medio de la ofensiva de la televisión por cable y los programas de streaming. No consiguió ser nominada a la mejor serie de drama ni el reconocimiento para el ganador de los Globos del año pasado (y galardonado con el Emmy) Sterling K. Brown ni la dos veces nominada Chrissy Metz.

The Handmaid's Tale de Hulu, la ganadora del año pasado en la categoría de serie de drama, no fue nominada este año, un tropezón que sigue tras su derrota este año ante Game of Thrones en los Emmy. Pero la estrella de Handmaid's Elisabeth Moss y su compañera de reparto Yvonne Strahovski fueron nominadas.

Game of Thrones de HBO quedó fuera de la contienda a los Globos de 2019 porque sus nuevos episodios no se transmitieron dentro de las fechas para ser elegibles. En cambio, los votantes de los Globos se quitaron el sombrero ante la última temporada de The Americans de FX y ante nuevas producciones como Bodyguard de Netflix, una serie británica sobre un protector de políticos, y Pose de FX, la cual se desarrolla en la Nueva York de la década de 1980 con un importante número de actores transgénero.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story de FX recibió el mayor número de nominaciones, con cuatro, incluyendo mejor serie limitada o película para televisión, y nominaciones para sus astros Darren Criss, Penélope Cruz y Edgar Ramírez.

Las nominaciones de estos actores impulsaron la diversidad en las categorías al igual que las menciones para Sandra Oh ("Killing Eve"), Regina King ("Seven Seconds") y Thandie Newton ("Westworld").

Oh será la anfitriona de la ceremonia de los Globos de Oro el 6 de enero en NBC junto con Andy Samberg. Este año se convirtió en la primera artista de ascendencia asiática en recibir una nominación al Emmy como actriz principal en una serie de drama por este thriller de espías.