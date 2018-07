Estreno de la quinta entrega de 'Indiana Jones' se posterga hasta el 2021

Indiana Jones no volverá a las salas de cine por lo menos hasta el 2021. The Walt Disney Co. anunció el martes que la planificada quinta entrega de la franquicia "Indiana Jones" se postergará un año más para estrenarse en julio del 2021 en lugar de julio del 2020.

La película originalmente estaba programada para el verano del 2019. Según reportes, el retraso se debe a problemas con el guion.

El mes pasado, el coguionista de Solo: A Star Wars Story Jonathan Kasdan fue convocado para ayudar a escribir el filme. Steven Spielberg dirigirá la nueva "Indiana Jones", y Harrison Ford repetirá el papel estelar. Ford cumple 79 años en julio del 2021.

Spielberg, de 71 años, también tiene varias películas en su lista antes de "Indiana Jones", incluyendo una nueva versión de West Side Story (Amor sin barreras).