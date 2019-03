Fallece el cineasta de cintas de horror Larry Cohen

Larry Cohen, el cineasta que solía apartarse de los cánones y dirigió las cintas de horror It's Alive y God Told Me To, ha fallecido. Tenía 77 años.

El actor Shade Rupe, amigo y portavoz de Cohen, dijo que éste murió el sábado en Los Ángeles rodeado de sus familiares.

Las películas de Cohen eran de bajo presupuesto pero a pesar de ello se volvieron cintas de culto, dieron pie a secuelas y fueron apreciadas por sus reflexiones dentro del género sobre temas sociales contemporáneos.

It’s Alive de 1974, sobre un bebé mutante asesino, aborda el trato a los niños. Bernard Herrmann, frecuente compositor de la pista musical de las cintas de Alfred Hitchcock, se encargó de la musicalización.

Su sátira ambientada en la ciudad de Nueva York God Told Me To de 1976 incluyó una cadena de tiroteos y homicidios que tuvieron de trasfondo el fervor religioso. Andy Kaufman interpreta a un policía que perpetra varios ataques a tiros durante el desfile del Día de San Patricio. También había extraterrestres.

En la película The Stuff, de 1985, Cohen censura el consumismo con una historia inspirada en el ascenso de la comida chatarra. Trata de una sustancia dulce con la textura de yogurt que brota del suelo, es embotellada y comercializada como una alternativa al helado sin calorías. Pero resulta que esa “cosa” era un parásito que convertía en zombis a los que la consumían.

“No era sólo ir a un estudio como obrero de una fábrica, hacer películas y regresar a casa todos los días en la noche”, declaró Cohen al sitio noticioso The Ringer el año pasado. “Estábamos en la selva (ciudad) haciendo estas películas, improvisando y divirtiéndonos, y produciendo cintas a partir de la nada y sin gran presupuesto”.

“Uno tiene que hacer las películas al estilo propio y no de otra manera”, agregó. “Porque no pueden realizarse de otra manera”.

El enfoque de Cohen —con frecuencia rodaba escenas extremas en las calles de la ciudad de Nueva York sin obtener permisos ni avisar a la gente— lo convirtieron, como a Roger Corman, en un ídolo de generaciones posteriores de cineastas independientes del género.

Un documental estrenado el año pasado, King Cohen: The Wild World of Filmmaker Larry Cohen (“El rey Cohen: el descabellado mundo del cineasta Larry Cohen”) rindió homenaje al director.