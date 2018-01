Fallece la vocalista de The Cranberries, a los 46 años de edad

Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irldandesa The Cranberries, murió a los 46 años de edad.

Su publicista Lindsey Holmes dijo que O'Riordan murió repentinamente el lunes en Londres, donde se encontraba grabando.

La causa de su fallecimiento no estaba disponible de momento.

Holmes dijo que la familia de la cantante está "devastada” por la noticia.

