Película 'First Reformed' lidera nominaciones en los Premios Gotham

El thriller religioso de Paul Schrader First Reformed encabeza las nominaciones a los Premios Gotham con menciones que incluyen mejor película y mejor actor para su astro, Ethan Hawke.

El Independent Filmmaker Project anunció el jueves las candidaturas a la 28va edición de estos premios al cine independiente.

El drama de época The Favourite obtuvo dos nominaciones. Sus actrices, Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz, recibirán un premio especial del jurado por sus interpretaciones.

Las otras candidatas a mejor película son If Beale Street Could Talk, Madeline's Madeline y The Rider.

Schrader también fue postulado en el apartado de mejor guión.

El exitoso filme sobre Mr. Rogers Won't You Be My Neighbor? competirá por el premio al mejor documental.

Los Premios Gotham se entregarán el 26 de noviembre en Nueva York.