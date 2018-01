Ronan y Gadot vestirán de negro en los Globos de Oro

Gal Gadot, Saoirse Ronan, Mary J. Blige y Allison Janney se vestirán de negro el domingo en los Globos de Oro como parte de una protesta contra el acoso sexual en la que participarán otras actrices. Las cuatro también expresaron su apoyo a la iniciativa Time's Up, que busca brindar ayuda a las mujeres que presentan denuncias por acoso o abuso.

“Yo soy una de esas mujeres y no quiero entrar en detalles, pero soy, y apoyo a esas mujeres, las celebro”, dijo Blige el martes en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Blige, quien está nominada a un Globo por su papel de reparto en Mudbound, dijo que la campaña Time's Up y la protesta de vestir de negro son importantes porque “hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de hablar en otras industrias que no son la cinematográfica o la musical. Es importante para nosotras que nos levantemos por ellas para que puedan tener la oportunidad de hablar”.

Janney no está segura de qué vestido usará, pero está segura de que será negro. “Creo que será muy poderoso”, dijo. “Será un vestido en negro y estaré orgullosa de estar de pie ahí con las otras actrices”. Janney, actriz de reparto nominada por I, Tonya, también dará su apoyo a Time's Up junto con Reese Witherspoon, Shonda Rhimes, Jennifer Aniston y cientos de mujeres más en Hollywood que crearon la coalición, lanzada el lunes con una carta abierta que prometía apoyo para las mujeres en la industria de los espectáculos y otros sectores incluyendo trabajadoras de limpieza y cuidadoras en el sector salud.

La organización, que llega tras el movimiento Me Too, incluirá un fondo para defensa legal y abogará por leyes que combatan el acoso en los trabajos. Time's Up también respalda el llamado para que las mujeres vistan de negro la ceremonia de los Globos de Oro para mostrar solidaridad con aquellas que han sido acosadas sexualmente.

Decenas de hombres han enfrentado acusaciones por acoso y abuso sexual en meses recientes, incluyendo Harvey Weinstein, Charlie Rose y Kevin Spacey. “Llevaré a una de mis mejores amigas conmigo y ella también estará vistiendo de negro”, dijo Ronan, una de las actrices principales nominadas a los Globos de Oro por Lady Bird.

''Las relaciones entre las mujeres son fuertes cuando las tienes y es momento de que podamos experimentar eso en nuestra industria”. Hunter dijo que este es momento de solidaridad y llegará en color negro. "Creo que hay un poder que no se puede alcanzar de otra manera excepto cuando la gente se agrupa, cuando están juntas y actúan como una sola”, dijo.