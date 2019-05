¿'Game of Thrones' y su peor episodio?

El invierno llegó, hubo truenos y relámpagos, pero la tormenta que prometieron se convirtió en simple lluvia. Sí, fue un episodio visualmente hermoso y con un nivel de producción espectacular. Una vez más el director Miguel Sapochnik, quien fue el encargado de episodios como Battle of the Bastards (6x9) y Winds of Winter (6x10), ofreció una batalla memorable y utilizó a los zombis para llevar a la serie a niveles de una película de terror.

El compositorenriqueció la serie con el nuevo temaque le aportó intriga y belleza por igual a. Los sobresalientes efectos visuales, las referencias a episodios anteriores, los giros en el carácter de algunos personajes y la muerte valiente de todos los que ofrecieron sus vidas, crearon una batalla épica.

Pero, entonces, ¿en qué falló? En traicionar su argumento y las propias reglas que había impuesto.

En el primer episodio de la serie se muestra a los tres grandes peligros que existen en la historia: los White Walkers, quienes amenazan con destruir todo lo que esté vivo; el Trono de Hierro, cuya representación del poder corrompe y enloquece a quienes lo ansían, y los propios conflictos entre los personajes.

A lo largo de la serie, dichos enemigos cambiaron de posiciones: la batalla entre los personajes cobraron un rol principal, luego estuvo el trono y por último los. Para las últimas temporadas, una vez más y entre las tantas alusiones a la primera entrega, el orden de las prioridades regresó a su estado original. Como no se cansa de repetir"La única guerra que importa es la. Y está aquí" (7x07 -

Pero después del tercer episodio de esta octava y última temporada, todo parece indicar que la Gran Guerra no fue la gran cosa. Que Jon Snow, Bran Stark, entre otros, y las leyendas norteñas mentían sobre que el destino de todo el continente dependía en ganar o no la batalla contra los muertos. ¿El motivo? Vencer a tu principal amenaza en un solo enfrentamiento, con un número de bajas muy por debajo de las esperadas y de un solo golpe.

Durante cada temporada, y casi que a cuentagotas, el Night King y los White Walkers fueron cobrando fuerza como verdaderos peligros. No digamos tanto que fue un villano como Ramsay Bolton o Joffrey Baratheon ya que él no se inclina por el bien o el mal, sino que es una representación de la muerte.

Fue un personaje que se caracterizó por todo el misticismo que había alrededor suyo, desde su creación, las marcas que dejaba, cómo creaba a otros seres como él y sus intenciones. Sin contar con las expectativas y teorías que iban surgiendo tras cada una de sus apariciones.

Además, también sobresalía su fría calma. En el episodio(5x08) no intentó matar a(La resurrecciónconfirma que los zombis sí nadan, o bien pudo matarlo con una lanza), sino que le enseñó su poder al levantar a los muertos. Tampoco quiso hacerlo en el episodio(7x06), una vez está el factor agua de por medio, pero aquello fue más bien un ataque psicológico (en cuanto el lago se congele estás muerto). Incluso su propio ejército de zombis, que sabemos sí puede correr sin cansarse, se movía a paso lento con él, quizás con la calma de alguien que sabe que el destino no se puede cambiar.

Además, era un adversario capaz de matar dragones e incluso ser inmune a su fuego (recordando que los dragones han sido el arma más poderosa en toda la historia de Westeros). Pero no solo eso, elrepresentaba mucho más dentro de esta historia de fantasía medieval. Él era la encarnación de laaquella que la vieja Tata (01x3) dijo que era el momento para tener miedo, “cuando la nieve alcanza los 30 metros, el sol se oculta por años y los niños nacen, viven y mueren en completa oscuridad”. Fue ese el motivo por el cual se crearon losy se construyó, dividiendo a los norteños en sureños y salvajes. Como mencionara Ygritte: "Ellos vinieron a nuestras tierras, levantaron un gran muro y dijeron que era de ellos, luego comenzaron a cazarnos" (4x09 -). Su primera gran aparición, hace miles de años, tuvo repercusiones hasta el continente de. En tierras como, de donde es Lady, se esperaba el regreso dely con él la aparición de un guerrero que lo derrotará: El príncipe que fue prometido.

Arya lo mató con un puñal. Así de golpe. Miles de años de historia, ocho temporadas dando forma al personaje más intrigante y poderoso de la serie, para matarlo de un golpe, en una sola pelea, sin siquiera una confrontación. Sí, hubo una batalla que seguro quedará en la historia de la televisión, pero realmente nunca hubo un enfrentamiento directo con el Night King, salvo aquella “danza de dragones”. Fue como si HBO no hubiese sabido qué hacer con el monstruo que creó que es Game of Thrones.

Para ponerlo de otra manera: Es como si el próximo episodio se reúnan en, y llamen a votación para que el pueblo elija entrepara quedarse con el. ¿En serio quiere el espectador ver la resolución de un conflicto que lleva ocho temporadas desarrollándose, sin contar con la historia que viene contándose detrás, de la forma más fácil y sin la batalla esperada y prometida?

¿Es realmente la batalla por el poder más importante que por la supervivencia? Porque sí, el gobierno depuede que no sea el de, pero si lo comparamos con la llegada de ejercito de muertos y la segura aniquilación de todo ser vivo, seguro que la balanza de importancias se inclinaría por los

Luego de esto y hasta donde va la serie, el verdadero enemigo no fue el ejército de miles de muertos vivientes, con su dragón de hielo y su capitán que lleva rondando las Tdesde hace miles de años, sino una viuda que perdió a su familia y que vive confinada en su castillo:

Profecías Y no solo el personaje del Night King es rebajado a trama secundaria, sino también las profecías con las que la serie ha jugado para construir su trama se ven afectadas.

“El príncipe (o princesa) que fue prometido”, aquel quepensaba que eray luego, al ser este la unión entre el fuego y el hielo (). O la sacerdotisaquien le dio este título a. (T06x5).

Sin esta profecía,no hubiese apoyado ay acontecimientos como la, la muerte de, el escape de, luego su misión con, y todo lo demás que desencadenó no hubiese ocurrido.

Incluso, la canción quecanta al final del segundo episodio de esta octava temporadahabla en cierta forma sobre dicha profecía, donde una extraña vieja que acompaña a Jenny a la corte de losprofetiza que de la unión de) y, nacería El príncipe que fue prometido.

Ahora, y por el momento, aquel mítico héroe que iba a traer la luz luego de la, recae sobre los hombros deal vencer al

Arya, un personaje que rompe el molde de lady para tomar el de guerrera, cuya imagen actual es símbolo de empoderamiento femenino, pero cuya presencia o ausencia dentro de la historia principal de la serie no cambia nada en comparación con. El nacimiento deprovocó la gran rebelión dey el fin de la dinastía, ytrajo dragones al mundo luego de cientos de años. "Los cometas rojos solo significan una cosa: dragones" - Osha (1x10 -

Y sí, pudo haber sido inesperado, sorprendente, Arya pudo haberse entrenado todo este tiempo para ese momento, pero por más querido que sea un personaje, por más que rompa el molde de princesa que necesita se rescatada, no se le puede dar el protagonismo a un personaje solo para complacer a algunos y destruir toda la historia que se ha construido hasta ahora.

Pero, ¿es demasiado apegarse a las profecías? No. Game of Thrones no ha utilizado las profecías como simple adorno, sino como pistas del futuro. Hasta ahora todas se han cumplido, las que le hizo Maggy La Rana a Cersei sobre sus hijos (5x01 The Wars To Come), las que la propia Melisandre le hace a Arya o a Varys, todas se han puesto dentro de la serie para ser cumplidas. Entonces, ¿cómo no cumplir la principal?

Incluso, la visión que tieneen la Casa de los eternos (2x10) cuando llega a una sala del trono devastada por la guerra y el invierno, no se cumpliría.

Solo queda esperar si realmente la profecía dese cumplió eno es una advertencia de que aún la batalla de lano ha terminado. Y que elfue solo una advertencia de lo que está por venir.

Muertes

No murió nadie. Sí, hubo bajas como, pero en una serie que se ha caracterizado por matar a los personajes más emblemáticos, que en el clímax de su historia (porque la batalla de los vivos contra los muertos fue la gran guerra pronosticada desde el inicio) no existan muertes como, otro miembro de la familiao inclusou otro dragón, una vez más le resta importancia a la. Sobre todo después de dos episodios sin ninguna muerte, nuevamente dentro de una serie que te ha acostumbrado a lo contrario.

Decisiones

, que fue entrenado para no conocer el miedo, se enfrenta a la muerte y sucumbe. Sí, luchó valientemente hasta el final y logra sobrevivir, pero para hacerlo sacrifica a gran número de sus hermanos inmaculados al cerrar las trincheras y condenándolos a la muerte. ¿Tendrá algún tipo de consecuencias para él esta decisión?

finalmente vence su arsonfobia para salvar a Arya y Ser Beric Dondarrion cumple su misión, también de proteger a la pequeña, para finalmente morir.

profetizó su muerte antes del alba y así sucedió. Su destino bien se podría comparar con el de Moisés bíblico, quien no llegó a ver la tierra prometida.durante la batalla duda de su fe. Cuando intenta encender los perímetros, tal como lo hizo con losde los, pero al no suceder en primera instancia, en su rostro se ve la duda. Cuandole pregunta a(3x06), ¿qué hay después de la muerte? Este le responde que no hay otro lado, solo oscuridad. Y una forma de analizar la escena final es esa:camina en medio de los muertos, sale de la oscuridad hacia el amanecer, a encontrarse finalmente con su dios.

Un mundo demasiado feliz

Todo parece estar superado. El trailer del próximo episodio muestra un mundo idílico. El Norte finalmente celebrando con, más escenas románticas y hasta el sol brillando luego del invierno. Sí, aún les falta vencer a, pero si lograron derrotar a un ejército de miles de zombis, un dragón,y elque controla el clima, ¿qué es un ejército de hombres?.

Si las cuentas no fallan, los dothrakis casi perecieron en su totalidad, los inmaculados también fueron presa fácil de los muertos, y los norteños junto con los salvajes ya habían tenido grandes bajas después de Battle of the Bastards. Esto convierte al ejército de Cersei en una verdadera potencia. Además, como ya lo dijo Jon Snow en la temporada pasada, Daenerys no quiere usar sus dragones para conseguir El Trono, ya que eso podría significar la muerte de miles de inocentes.

¿Se unirán los pocosque queden a la batalla? ¿Aparecerácon refuerzos desde? O la batalla contra los muertos fue aun menos importante, que sobrevivió un ejército suficiente como para hacerle fuerza a la

Teorías

Aquí quizás también se puede encontrar el giro argumental que devuelva la historia a su cauce original: El regreso del… o

Si analizamos un poco las últimas escenas del episodio tres de esta temporada, veremos que no se mostró qué hizomientras poseyó a los cuervos. Sí, volaron hacia el norte, pero no tendría sentido simplemente hacer un “vuelo de reconocimiento” sabiendo perfectamente que el enemigo iba hacia él.

Tampoco hizo nada por detener o defenderse del¿Sabía que Arya aparecería?

Además, se piensa que el Night King quiere matar a Bran porque él lo dijo, pero Bran realmente no lo sabe, (así como no sabía si el fuego de dragón mataba al Night King) ya que su entrenamiento como Three Eyed Raven nunca concluyó (prácticamente ni empezó). Aquello, más que un ataque para matarlo parecía una ceremonia. Los zombis rodeando, los White Walker esperando. ¿Iba el Night King realmente a matar a Bran o su encuentro significaba el comienzo de algo más?

Cual sea la respuesta o las teorías, todavía quedan tres episodios en los que se puede dar un giro inesperado a la historia, que la aparente calma se vea interrumpida y que el Night King no pase a ser uno de los personajes más desperdiciados en la historia de la televisión.