Greta Gerwig entre los nominados por el Sindicato de Directores

Guillermo del Toro y Greta Gerwig están entre los cinco cineastas reconocidos por su labor por el Sindicato de Directores de Estados Unidos. El sindicato anunció el jueves nominaciones en la categoría de largometraje que incluyen a Del Toro, por su romance entre una mujer muda y un monstruo marino The Shape of Water, y a Gerwig por su relato sobre el paso a la edad adulta Lady Bird.

Los demás candidatos son Jordan Peele por su popular cinta de terror Get Out, Martin McDonagh por la película de venganza Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, y Christopher Nolan, quien con Dunkirk suma ya su cuarta nominación en estos reconocimientos.

Los ganadores serán revelados en una ceremonia el próximo 3 de febrero. Con casi 16 mil miembros, incluyendo directores de televisión y comerciales, el sindicato suele seleccionar a una terna más populista en comparación con la de los casi 400 miembros de la rama de directores de la Academia. Las votaciones para las nominaciones al Óscar terminan este viernes.