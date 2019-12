Hija de Whitney Houston será desconectada mañana

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SU MADRE

La hija de la cantante Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, será desconectada este 11 de febrero de los equipos que la mantienen con vida coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de su madre, según publica el diario New York Post.

La joven de 21 años permanece ingresada en coma en un hospital de Atlanta desde que el pasado 31 de enero su novio, Nick Gordon, la encontrase inconsciente en la bañera de su casa.

Según fuentes citadas por el New York Post, la familia ha aceptado que no hay esperanzas para Bobbi Kristina y ha decidido que la desconexión del soporte vital se haga este 11 de febrero, cuando se cumplirán tres años de la muerte de su madre.

El periódico asegura que la idea fue planteada por la abuela materna de Brown, Cissy Houston, y respaldada por el resto de familiares, que están acompañando a la joven en el hospital.

Según el mismo diario, el actor y productor Tyler Perry, que era amigo cercano de la fallecida cantante, logró poner de acuerdo a las familias Houston y Brown, que no mantienen una buena relación.

Bobbi Kristina es la hija única del matrimonio entre Bobby Brown y Whitney Houston, que falleció en febrero de 2012 a los 48 años ahogada en la bañera de un hotel en Beverly Hills tras años de batallar con adicciones a diversas sustancias.

La muerte de Bobbi Kristina está siendo investigada por las autoridades, que según medios locales se centran en Gordon, la pareja de la joven, que tiene antecedentes de violencia doméstica.

Según esos medios, Bobbi Kristina fue encontrada con heridas en la cara y en la boca, lo que hace pensar a la Policía en una posible pelea.