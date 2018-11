Con ayuda de J. K. Rowling, Jude Law crea un nuevo Dumbledore

Cuando Jude Law se reunió con J.K. Rowling para encarnar una versión más joven de Albus Dumbledore, ambos discutieron cómo reconstruir al personaje tan querido por los fans de “Harry Potter”.

Law pasó una tarde tomando notas de Rowling, quien le habló de la vida de Dumbledore antes de que éste se convirtiera en el hechicero más poderoso del mundo. El actor británico se fue con un voto de confianza de la afamada autora, aliviando algo de la presión sobre sus hombros.

"Cuando la jefa dice 'me gustas', eso te da algo de consuelo", dijo Law sobre Rowling, guionista de la precuela de Harry Potter basada en su libro de 2001 Fantastic Beasts and Where to Find Them (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”). “Uno no puede evitar meterse en algo así, hacer un papel como este, sin un sentido de responsabilidad, sin un temor por decepcionar a alguien. Pero cuando el creador te muestra el pulgar de aprobación eso es una bendición".

Dumbledore era un maestro titular de Hogwarts en la serie de "Potter" conocido por su pelo canoso, su barba larga y su amplia toga. Fue interpretado por Michael Gambon tras éste heredar el papel de Richard Harris, quien murió en el 2002.

La versión cuarentona de Law usa un traje de tres piezas y lleva el pelo castaño corto en la secuela Fantastic Beasts: The Crimes of Grinelwald ( Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald), que se estrena el viernes. Es la segunda parte de una serie de cinco películas que comenzó con Fantastic Beasts and Where to Find Them ( Animales fantásticos y dónde encontrarlos) de 2016, la cual recaudó 813 millones de dólares en la taquilla mundial.

En "Grindelwald", el personaje de Law trabaja con su exalumno Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, para frustrar al divisivo líder hechicero Gellert Grindelwald, encarnado por Johnny Depp. También actúan en el filme Katherine Waterston, Zoe Kravitz y Ezra Miller.

Como parte de su investigación, Law leyó varios libros de Harry Potter que referenciaban a Dumbledore en lugar de solo ver las películas previas con el personaje ya mayor. Con la ayuda de Rowling y del director David Yates, quiso construirlo "desde cero".

"Tuve la oportunidad de crearlo sin sentir la presión de imitar o de basar el personaje demasiado en las representaciones pasadas de otros actores", dijo Law. "Había ciertos rasgos que quise incluir. Me encantaba su humor, el brillo que tenía. Él ve el bien en casi todo el mundo, tiene buen corazón. Pero yo pude darle un poquito más de capas".

Redmayne dijo que el estudio atinó a la perfección al seleccionar a Law como Dumbledore, quien no necesariamente muestra sus verdaderos poderes y aparece solo en unas seis escenas, en su mayoría interactuando con Scamander.

Rowling anunció en el 2007 que Dumbledore era gay tras la publicación de "Harry Potter and the Deathly Hollows" (“Harry Potter y las reliquias de la muerte”), el último libro de la serie. Algunos criticaron en redes sociales la decisión de la autora de revelar y juguetear con la sexualidad del afable personaje, pero ella defendió sus acciones.

Law asegura que la historia está más enfocada en la complicada relación de su personaje con Grindelwald que en la sexualidad de Dumbledore.