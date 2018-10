El mensaje de Joey Montana a Jorge Nash: 'Diste tu vida para defender a otros'

"¡Estamos en una crisis de seguridad! ¿Cuándo van a aceptarlo? ¿Cuándo van a hacer algo que realmente haga un cambio?", dijo el cantautor panameño Joey Montana, tras conocer la muerte de su escolta y amigo Jorge Nash, baleado el pasado sábado, en un robo fallido al centro de campaña del panameñista Carlos González.

+ info Muere en asalto el escolta del precandidato panameñista Carlos González

"Nunca he creído en gobiernos, nunca y menos ahora, nunca han resuelto este dilema de la delincuencia y no aprueban leyes mas fuertes para erradicar de una buena vez a estas personas, que estoy seguro que jamás van a cambiar porque alguien que hace esto no merece perdón", escribió Montana en su cuenta en Instagram.

Montana describió a Nash como "una persona pura de alma, honesta, un amigo, un padre ejemplar... Diste tu vida para defender a otros, siempre fuiste un guerrero. Y por eso te admiraba tanto, hermanito".

Nash falleció en medio de un tiroteo en el centro de campaña de González, precandidato a diputado en el circuito y exdirector de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), de quien era conductor.

De acuerdo a la Fiscalía de Homicidio, varios testigos presenciales relataron que los delincuentes entraron al local donde se realizaba una reunión y con arma de fuego intimidaron a los presentes. En medio de un forcejeo con uno de los asaltantes, Nash recibió un disparo.

Las autoridades no han informado quiénes son los autores de este hecho. Tampoco se ha informado si se han dado detenciones.