John Stamos se compromete con su novia Caitlin McHugh en Disneylandia

John Stamos eligió "el lugar más feliz del mundo" para comprometerse el fin de semana. El actor de 54 años anunció su compromiso con la actriz Caitlin McHugh, de 31 años, el domingo en las redes sociales.

"Se lo pedí... ¡ella dijo que sí!...Y vivimos felices por siempre", escribió. El mensaje incluyó un dibujo de la pareja parada frente al castillo de la Bella Durmiente en Disneylandia.

I asked...she said yes! ...And we lived happily ever after💍 pic.twitter.com/6vp2raHgCq