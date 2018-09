Juanes vuelve al Hollywood Bowl

Ha tocado dos veces en el Hollywood Bowl, pero Juanes dice que su actuación del miércoles en el emblemático recinto de Los Ángeles será más especial aún.

"Estoy en un momento en el que me siento mejor que nunca a nivel artístico y personal, disfrutando de cantar, de tocar con mi banda. Probablemente podrán ver el mejor show de Juanes", dijo el rockero colombiano el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press.

"La verdad que muy contento de regresar a tocar de nuevo. El público de Los Ángeles es un público muy especial y muy importante para mí", añadió. "Además el lugar es espectacular, con un ambiente muy maravilloso".

Juanes tendrá como invitada a la sensación española Rosalía, a quien calificó como "un angelito que vino de otro mundo a enseñarnos".

"Es demasiado fuerte el talento que ella tiene", dijo sobre la intérprete de Malamente y Pienso en tu mirá, quien además debutará como actriz en la próxima película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, protagonizada por Penélope Cruz.