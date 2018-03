Kristen Wiig será la villana Cheetah en secuela de la 'Mujer Maravilla'

Kristen Wiig hará el papel de villana en la próxima película de Wonder Woman. La directora Patty Jenkins anunció en Twitter el viernes que Wiig dará vida a la rival de la Mujer Maravilla, Cheetah, en la secuela sobre la superheroína.

Jenkins se expresó "deseosa de trabajar finalmente con una de mis favoritas" y muy emocionada por lo que tienen entre manos.

La estrella del filme, Gal Gadot, le dio a Wiig la bienvenida al elenco en un tuit posterior y agregó que "esto será MARAVILLoso".

I’m SO excited welcome on board Kristen! This is going to be WONDERful! https://t.co/FqQ191m1s0