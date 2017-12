Lasaña Colgate, Pepsi transparente y otros fracasos dignos de museo

¿Comería usted un trozo de lasaña Colgate? Muy probablemente no. Entonces no es de extrañar que la línea de comida congelada de la marca de higiene bucal esté ahora en el menú del Museo del Fracaso.

La exposición hizo su debut en Suecia en junio y desde la semana pasada está en Los Ángeles. Cuenta con más de 100 artículos que van desde modelos a escala del Titanic y del DeLorean, el automóvil de "Volver al futuro", hasta una máscara eléctrica que supuestamente rejuvenecía y era promocionada por la actriz Linda Evans, de la famosa serie de los noventa Dinastía.

Además, tiene una sección especial dedicada a las ideas de Donald Trump, que Samuel West, director y curador del museo, llamó "el santuario del presidente" estadounidense. Dentro de esa vitrina está Trump: The Game, un juego de mesa en cuya caja roja con el rostro de un joven Trump se lee: "Estoy de vuelta y estás despedido".

También una botella de vodka Trump, un libro de su supuesta universidad -que tuvo problemas con la justicia- y una gorra roja con su lema de campaña "Make America Great Again". "Es un hombre que construyó su imagen de empresario exitoso, es su marca registrada, pero si nos fijamos en sus iniciativas de negocios, fueron desventuras, un fracaso detrás de otro", indicó West, para quien la gorra es una premonición del descalabro que será el gobierno del magnate republicano, que en enero cumplirá su primer año.

Están en la colección las gafas de Google, así como unas hechas por Nike que requerían que el usuario se colocara imanes en la piel; la Coca Cola BlaK -una gaseosa a base de café- y la Crystal Pepsi, transparente.

Además hay una muñeca harapienta, con ojos melancólicos y la mano extendida como pidiendo: se llama "Little Miss No Name", "Señorita sin nombre". Y el Edsel, un modelo de la década de 1950 de Ford. Y una muñeca sexual de alquiler -la compañía china que la alquilaba aseguraba que se lavaba después de cada uso. Fracasó también.

Los visitantes pueden escribir sus propios fracasos en un muro -o "confesionario"-, donde se lee varias veces: "Vote por Trump". Aunque la lasaña de Colgate está expuesta, se trata de una réplica porque, como West explicó a la AFP, la empresa nunca accedió a entregarle un paquete. En todo caso y aunque puede sacar algunas carcajadas, también está rodeada de mensajes en la pared que se resumen en una única idea: no hay nada malo con fallar.

"Para el progreso tecnológico se necesitan muchos fracasos en el camino. Pero es lo mismo en la innovación social: como individuos, cuando aprendemos cosas nuevas, fracasamos. Creo que debemos aceptarlo más", añadió West, que tuvo la idea de su museo porque "estaba cansado de las historias de éxito".

La colección, que estará en Los Ángeles hasta enero antes de ser trasladada a otras ciudades de Estados Unidos, se une a otros curiosos "museos" de la ciudad: de relaciones que se acabaron y el despecho; de conejos, de la muerte y hasta del terciopelo.