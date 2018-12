Llovió medio millón de dólares en autopista de Nueva Jersey

Casi 300 mil dólares estaban desaparecidos el viernes un día después que medio millón voló de un camión, se desparramó en una autopista de Nueva Jersey decenas de conductores se bajaron a recogerlos generando choques y embotellamientos.

Por una razón desconocida, las puertas de un vehículo blindado se abrieron la mañana del jueves y se vaciaron dos bolsas con billetes de 100 dólares en la carretera los cuales salieron volando del vehículos y literalmente llovieron sobre la autopista.

UPDATE-2 bags of $ fell out of armored truck ($140,000 & $370,000) employees w/ assistance of motorists recovered & secured $205,375 from roadway. 5 individuals returned a total of $11,090.00 w/ $293,535.00 still outstanding.