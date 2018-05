Luba Mason estudia español y graba álbum con músicos latinos

Luba Mason se prepara para grabar un nuevo álbum de jazz con músicos latinos, mientras protagoniza un musical off Broadway, pero estaría lista para poner su carrera en pausa si su marido Rubén Blades decidiera postularse a la presidencia de Panamá el año que viene.

"Absolutamente", dijo la actriz y cantante estadounidense-eslovaca en una entrevista reciente.

"Quiero decir, tendría que renunciar a todo para hacerlo, por supuesto, y tendría realmente que aplicarme con el español, pero 100%... Pienso que sería una oportunidad maravillosa".

Mason hizo esta declaración en respuesta a una pregunta hipotética sobre si acompañaría a Blades en caso de que el actor, ícono de la salsa y exministro de Turismo panameño, que ha insinuado que podría volver a lanzarse al máximo cargo de su país como lo hizo en 1994. Efectivamente lo hace.

Las candidaturas deben estar listas antes de la apertura formal del proceso electoral el 5 de enero. Los comicios son el 5 de mayo.

"¿Se lanzará? Esa es una pregunta que tienes que hacerle a él", dijo Mason entre risas en su camerino en The York Theatre Company, donde protagoniza la obra musical Unexpected Joy. Blades no estuvo disponible para hacer comentarios sobre esta entrevista.

La puesta en escena, escrita por Bill Russell con música de Janet Hood, sigue a tres generaciones de mujeres cantantes que se reúnen para celebrar el primer aniversario luctuoso del patriarca de la familia mientras lidian con viejas tensiones y nuevas noticias.

Mason da vida a Joy, una abuela joven y hippie que tras la muerte del padre de su hija intenta rehacer su vida, esta vez con una mujer.

La actriz dice que apenas leyó el guion supo que tenía que interpretar este papel. De entrada se identificaba con la parte musical.

"Conozco la vida de un músico, las giras, el entablar relaciones con gente de la industria, debido a mi compañero Jump en el show, y estoy casada con Rubén", pero su interés iba más allá. "No era la típica abuela con el pelo gris, los anteojos y el chal", explicó.

"Es una profesional moderna realmente en la onda que está empezando toda una segunda parte de su vida en una nueva relación, en una relación diferente y dije '¡qué papel más maravilloso!'... A las mujeres con el pasar de los años en este negocio nos es muy difícil conseguir papeles buenos y sustanciosos”.

Unexpected Joy se presenta hasta este domingo, tras lo cual Mason tiene previsto grabar Triangle, su próximo álbum, que incluirá una versión del clásico bolero Inolvidable. Usar ritmos latinos en sus grabaciones y trabajar con músicos latinoamericanos es algo que hace desde hace casi dos décadas, desde que un papel en el musical de Broadway The Capeman de Paul Simon le cambiara la vida "por completo".

"Sí, por completo, realmente lo hizo y no puedo enfatizar lo suficiente", dijo Mason, cuyos créditos en la Meca del teatro también incluyen Jekyll & Hyde, Chicago y How to Succeed in Business Without Really Trying.

En repetidas ocasiones ha declarado que ahí fue que se enamoró de Blades, y de la música latina. La puesta era protagonizada por Marc Anthony, Ednita Nazario y el astro panameño y se inspiraba en la verdadera historia de un joven pandillero puertorriqueño en la década de 1950. Solo dos actrices —incluida Mason— no eran latinas.

"Y es gracioso porque había oído de Marc Anthony. No conocía a Ednita pero conocía a Rubén como actor. ¡No lo conocía como cantante!", contó entre risas.