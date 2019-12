Luciano Pereyra agradecido por nominación a '#TuMano'

MÚSICA

Para Luciano Pereyra gran parte del éxito de su álbum nominado al Latin Grammy "#TuMano" se debe a que siguió sus sentimientos.

"Tu dolor", la primera canción del disco que produjo, tenía guitarras eléctricas, batería y piano cuando la trabajaban en el estudio. "De repente alguien dijo por ahí, '¿por qué no le ponemos un charango''', recordó el cantautor argentino en una entrevista telefónica reciente con The Associated Presss.

El resultado es una obra coherente de principio a fin en la que instrumentos andinos como bombos, quenas y el sicu son mezclados con ritmos pop. Le mereció una nominación al Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo.

"La noticia la recibí justo el día de mi cumpleaños (21 de septiembre) y fue como un hermoso regalo, tener una nominación a un premio tan importante, compitiendo en una terna con artistas de renombre", dijo Pereyra en relación a sus contrincantes, Pablo Alborán, Jesse & Joy, Pablo López y Reik.

Hace cuatro años Pereyra fue nominado a los Latin Grammy con el disco de música folclórica "Con alma de pueblo". El salto al pop lo dio con el productor colombiano Andrés Castro.

"Supo leer desde un principio que teníamos que hacer un disco pop y fusionar esto de lo que tenemos en nuestra tierra, y sobre todo tantos instrumentos andinos que nos conectan", dijo sobre Castro, quien también ha colaborado con Carlos Vives, Prince Royce y ChocQuibTown.

En el estudio buscaron "hacer un disco súper moderno y de repente fusionarlo con parte de lo que traemos casi de manera ancestral desde la tierra", explicó.

Descember Bueno coescribió y canta "No te puedo olvidar". El cubano también le ayudó a componer "Cara o cruz", la canción que Pereyra interpreta con David Bisbal. Otra de sus invitadas es Paty Cantú, en "Enséñame a ver sin ti", la cual forma parte de la música para la telenovela chilena "Te doy la vida".

Pereyra se presentó en seis ocasiones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con "#TuMano" y en septiembre en el Estadio Luna Park, donde grabó la versión en directo "#TuMano en vivo", lanzada a finales de ese mismo mes y disponible en toda Latinoamérica.

Pereyra planea asistir a la ceremonia de los Latin Grammy el 17 de noviembre en Las Vegas. Tras esto, continuará con su gira por Latinoamérica y participará en el Teletón de Chile.