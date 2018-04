Mariah Carey revela que tiene trastorno bipolar

Mariah Carey dice ya que no vive aislada tras buscar ayuda por un trastorno bipolar.

En un artículo en el número de la revista People que sale a la venta el viernes, la cantante dice que no lo creyó cuando le diagnosticaron por primera vez el trastorno luego que fue hospitalizada por un colapso nervioso y físico en 2001.

La estrella de 48 años de edad dice que se negaba a asumir su situación, se aislaba y temía que saliera a la luz. Está haciendo terapia y tomando medicamentos para trastorno bipolar tipo II, que involucra periodos de depresión e hipomanía, lo cual conlleva irritabilidad.

