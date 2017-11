Matt Lauer, la estrella de NBC News, acusado de acoso sexual y despedido

La cadena de televisión NBC News despidió repentinamente este miércoles a su famoso presentador Matt Lauer, muy popular en Estados Unidos, acusado por una colega de "conducta sexual inapropiada".

La noticia surge más de una semana después de que fuera despedido otro presentador estrella, Charlie Rose, de las cadenas CBS y PBS tras la publicación de testimonios de ocho mujeres acusando al célebre entrevistador de haberlas acosado sexualmente.

Para sorpresa general, fue la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino 'The Today Show' junto a Lauer, quien anunció este miércoles su salida del canal al leer en el aire un comunicado del presidente del consejo de administración de NBC News, Andy Lack.

La nota explicaba que tras "una queja de una colega sobre la conducta sexual inapropiada de Matt Lauer en su lugar de trabajo", fue rescindido el contrato del periodista, de 59 años.

"Es una mañana muy triste aquí en 'Today' y en NBC News, dijo la presentadora. Lauer presentaba 'The Today Show desde 1997'.

El comportamiento que generó su despido representa "una clara violación de las normas de la empresa", de acuerdo con el comunicado.

Lack añadió que se trata de la primera denuncia concreta contra Lauer, pero que la empresa recibió informaciones que sugieren que no se trató de un caso aislado.

El presidente Donald Trump reaccionó a su despido en un tuit: "Wow, Matt Lauer acaba de ser despedido de NBC por 'comportamiento sexual inapropiado en su lugar de trabajo'. ¿Pero cuándo los altos ejecutivos de NBC y Comcast serán despedidos por publicar tantas 'fake news'? íFíjense en el pasado de Andy Lack!", escribió.

Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past!