Las injusticias despiertan la ira del Hombre Verde, Mark Ruffalo

En la mitología del Universo Marvel, el personaje de Hulk utiliza su ira para convertirse en un superhéroe, pero el actor Mark Ruffalo, que da vida al humanoide de piel verde, ha canalizado esa furia en su faceta como activista ambiental y social, dijo este jueves en México.

El primer ejemplo de injusticia al que aludió el intérprete estadounidense, quien encarna el papel del Hombre Verde desde 2012, fueron los más recientes ataques del presidente Donald Trump a México.

"Quiero agradecerles la bienvenida a su país, por tanta generosidad, cuando en este momento el mío no está haciendo lo mismo con ustedes", afirmó Ruffalo durante una conferencia de prensa en la capital mexicana donde promueve Avengers: Infinity War.

"Viví tres meses en Puerto Escondido (en el sureño estado de Oaxaca), y es un lugar hermoso. Mi familia es mexicana, mi cuñada es mexicana, son gente muy linda", agregó Ruffalo.

Trump anunció este jueves que movilizará entre 2 mil y 4 mil integrantes de la Guardia Nacional a la frontera con México para frenar la entrada de inmigrantes ilegales, luego de una escalada de enfurecidos mensajes en los que acusó al país latinoamericano de no tomar medidas para frenar el flujo de indocumentados.

Ruffalo señaló que la ira, rasgo que define al personaje de Hulk tanto como su piel verde y enorme musculatura, ha sido una poderosa herramienta para su activismo, aunque canalizada y "acoplada" a su personalidad.

"Algo que realmente me hace enfurecer, es la injusticia en el mundo", subrayó el actor de 50 años, acompañado de Joe Russo, codirector de la nueva entrega de la saga de superhéroes, y la productora argentina Victoria Alonso. "He utilizado esta furia, este enojo, también para pelear y luchar por cosas en las que siento que puedo retribuir", dijo Ruffalo.

Reconoce que ha trocado la furia que le despierta la situación política de su país y la hostilidad del presidente Trump con México en una actitud más reflexiva y compasiva. "He podido ver cosas que nunca he visto, conocer gente que nunca habría conocido, y enriquecer mi vida de muchas maneras que si no fuera activista, que si no tuviera esta furia acerca de muchas cosas, sería (su vida) mucho más pequeña e insignificante", apuntó.

Durante el encuentro con la prensa, el histrión originario de Wisconsin también explicó los motivos que lo llevaron a alejarse, desde el 1 de marzo, de sus redes sociales, donde era un usuario muy activo, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente y las causas sociales.

"Honestamente, me vi a mí mismo siendo consumido por ellas, y la naturaleza de lo que estaba sucediendo ahí estaba comenzando a volverse tóxica y la antítesis de lo que yo sentía, de lo que necesitamos ahorita en mi país y probablemente en el mundo", señaló el tres veces nominado al Óscar.

"Hay una cierta maldad que se ha incubado ahí ... Además, quería centrarme en otras cosas, en mi familia, sobre todo. Y otros proyectos que me interesa trabajar, inclusive en mí mismo, así que soy radical, necesitaba respirar un poco de ello", dijo.

Ruffalo fue una de las voces que se alzaron en contra del magnate Donald Trump y hoy sigue liderando marchas de repudio al actual presidente.

Avengers: Infinity War se estrenará a nivel mundial el 27 de abril próximo. Se presume que será la entrega más costosa de la historia del cine con un presupuesto de más de mil millones de dólares al reunir a casi todos los héroes del universo cinematográfico Marvel, interpretados por actores como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Chris Evans.