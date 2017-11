Michael Hutchence, la voz australiana de los 80

En el Twitter oficial de la agrupación INXS aparece un mensaje dedicado a la memoria de Hutchence:

"Te recordamos Michael, hoy y todos los días como un verdadero compañero, hermano e hijo para nosotros, tu familia y amigos. Un padre cariñoso, un hombre verdaderamente talentoso, en todos los sentidos. Te extrañamos mucho y vivirás en nuestros corazones para siempre".

We remember you Michael today and every day as a true mate, brother and son to us, your family & friends. A loving & doting father, a truly gifted and talented man - in every way. We miss you dearly and you will live in our hearts forever. Love Tim, Andrew, Jon, Kirk and Garry. pic.twitter.com/wPXSlfhRWn