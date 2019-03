Miss Grand International 2019 será en Venezuela

El concurso Miss Grand International 2019 anunció que celebrará la edición de este año el viernes 25 de octubre, en Venezuela.

“ See you in Venezuela (Nos vemos en Venezuela)", es el mensaje que acompaña un video, compartido en la cuenta de Instagram del concurso de belleza internacional, que promueve una campaña denominada Stop the war and violence (detener la guerra y la violencia).

La organización, de acuerdo a su sitio web, tiene como propósito promover la paz y dar fin a todas las formas de violencia y de hostilidad en el mundo.

El director de la, César Anel Rodríguez, confirmó la fecha y sede a la revista

Este año en el certamen de belleza nacional se elegirá a una representante panameña para

