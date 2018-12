Director de franquicia Miss Turismo Panamá habla sobre la destitución de Paulett Rosales

Después de tres días de competencia, Paulett Rosales, Miss Turismo Panamá 2018, fue descalificada como candidata en el certamen Miss Turismo Internacional, por padecer vitiligo.

La noticia, que se ha convertido en tendencia en Twitter bajo la etiqueta "vitiligo" o "Miss Turismo Internacional", fue confirmada por el director de la franquicia del concurso en Panamá, Rocco Valencia, a revista Ellas.

"Hace dos días, a las 3:00 a.m. de Panamá, 3:00 p.m. en Malasia, me llamaron para pedirme que reemplazara a la candidata", detalló.

Desde la organización Miss Turismo Internacional, que se celebra en Malasia, manifestaron que, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de franquicia, las chicas tienen que poseer "buen estado de salud". Alegaron que el vitiligo es una enfermedad, "lo que indica que no es una chica saludable".

La organización le solicitó a Valencia que enviara a otra representante y que le pagara a Paulette un pasaje de regreso a Panamá. La final del certamen internacional es el 23 de diciembre.

"Le dije que no. La verdad nosotros no estamos incumpliendo con nada. Quienes decidieron sacarla del concurso fueron ellos, ella no hizo nada malo ni incumplió ni tuvo una falta", declaró.

Detalló que habló con el presidente y dueño del concurso. La organización internacional ya hizo el cambio de pasaje para que Paulett retorne a Panamá el 14 de diciembre.

La joven, de 20 años, había viajado a Malasia el 6 de diciembre y tres días después fue retirada de las actividades del concurso por tener vitiligo, una condición de la piel caracterizada por la aparición de lesiones blancas, a causa de la falta de pigmentación.

"Hola Panamá. Mi nombre es Paulett Rosales. Soy representante de Panamá en el Miss Turismo Internacional que se lleva a cabo en Kuala Lumpur. Después de tres días de competencia, hoy me encuentro en mi cuarto debido a que el presidente de la organización ha decidido que no puedo participar ya que poseo vitiligo", relata la joven, en un video compartido en redes sociales y que fue grabado para una fundación en Panamá que trabaja con personas con esta condición.

El director de la franquicia Miss Turismo Panamá detalló que Paulett permanece en el hotel (comparte habitación con Taiwán) y aclaró que tiene sus comidas, desmintiendo el rumor que surgió en las redes sociales de que no le estaban dando alimentación.

Explicó además, que en los certámenes de belleza, las organizaciones retienen los pasaportes de las candidatas como parte de sus medidas de seguridad.

