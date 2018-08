Muere Aretha Franklin, ‘la reina del soul’

Aretha Franklin, la cantante conocida como "La Reina del Soul" célebre por canciones como Think y Respect, falleció, informaron allegados.

La noticia fue confirmada por su publicista. Franklin tenía 76 años.

A Change Is Gonna Come (1967)

I Say a Little Prayer (1968)

Junto al dúo Eurythmics, Aretha Franklin grabó Sisters Are Doin' It for Themselves (1985).

Freeway Of Love (1985)

"Estaba gravemente enferma en Detroit" (norte de Estados Unidos), escribió Roger Friedman en la página Showbiz 411, donde agregó que "la familia pide plegarias y privacidad".

"Cantante del Salón de la Fama, ícono cultural y activista de los derechos civiles, influyó en innumerables vocalistas", dice la revista Rollingstone sobre Franklin.